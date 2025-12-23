L’amore è cieco Italia, reunion: storie d’amore, tradimenti e addii nell'ultima puntata del reality

Tra matrimoni celebrati e cuori spezzati, la reunion rivela le storie dei protagonisti del reality di Netflix,: chi ha trovato l'amore vero e chi no.

La reunion di L'amore è cieco Italia, condotta da Fabio Caressa e Benedetta Parodi, è disponibile su Netflix, si tratta dell'ultima puntata del reality che mette insieme un gruppo di single che cercano l'anima gemella, ma con una regola particolare: prima si conoscono parlando senza vedersi, poi solo se si fidanzano possono incontrarsi di persona. L'episodio conclusivo ha regalato momenti di grande emozione, sorprese e colpi di scena, ripercorrendo le vicende delle coppie nate nelle Capsule del reality show. Scopriamo quali coppie sono rimaste assieme dopo il matrimonio e quali invece hanno deciso di interrompere la loro relazione.

Ludovica Maria Cappello e Davide Aulicino: il "no" più doloroso

Davide ha abbandonato Ludovica sull'altare, lasciando tutti di stucco sia i presenti che il pubblico da casa. Alla reunion, Ludovica sembra sollevata di non essersi sposata con lui, scoprendo che Davide, secondo lei, non l'ha mai trovata realmente attraente e avrebbe frequentato una sua ex durante la loro convivenza. Lui ha chiesto scusa pubblicamente e tentato di ristabilire un rapporto di amicizia, ma Ludovica mantiene le distanze, aprendo solo una "porticina" per il futuro.

Karen Norman e Nicola Botticini: un "sì" in sospeso

Nonostante le difficoltà iniziali, dovute alle perplessità di lei legate alla mancanza di emotività di lui e qualche incomprensione, Nicola e Karen erano arrivati all'altare. Alla reunion, la coppia racconta di essersi fermata poco prima di trascrivere il matrimonio per questioni burocratiche (documenti dal Brasile che tardavano ad arrivare) e litigi su economia e comunicazione. Il loro rapporto resta però cordiale, con una certa intesa ancora palpabile e chissà che non ci possa essere un riavvicinamento.

Parminder Singh e Gergana Lazarova,: amore e distanza

Gergana aveva deciso di non sposarsi con Parmi, pur dichiarandosi innamorata, rimandando il sì a un momento più maturo. Purtroppo, la distanza tra Milano e Firenze e le incomprensioni hanno portato alla rottura. Alla reunion, entrambi confermano di non stare più insieme: l'amore resta, ma il sentimento romantico di Parmi si è spento, mentre Gergana continua a provare affetto per lui.

Giovanni Calvario e Giorgia Pasetti: due strade diverse

La coppia, tra le più discusse del programma, non è riuscita a trovare un punto d'incontro. Alla reunion, i due si confrontano animatamente: Giovanni accusa Giorgia di non essersi mai messa in gioco, mentre lei lo definisce egoriferito. Entrambi hanno trovato nuove relazioni felici al di fuori del reality, dimostrando che la vita continua.

Elisa Vago e Alessandro Albero: passione ma non convivenza

Nonostante la forte attrazione iniziale, la coppia non è riuscita a superare le difficoltà della vita quotidiana, lei lo accusava di essere immaturo. Alla reunion, il confronto è pacifico: Alessandro A. ed Elisa ammettono che la relazione non ha funzionato, ma restano in buoni rapporti e aperti a un'amicizia futura.

Hyoni Song e Alessandro Bianchin: l'amore trionfa

Alessandro e Hyoni sono l'unica coppia rimasta insieme e più innamorata che mai. Dopo un matrimonio romantico e commovente, i due raccontano di aver superato qualche difficoltà iniziale e di vivere felicemente insieme. Alla reunion confermano di essere pronti a costruire il loro progetto di vita e, come sussurrano, allargare la famiglia quanto prima. I genitori di Hyoni, inizialmente titubanti, sono stati conquistati dal loro amore genuino.