L'Alchimista: il film tratto dal libro di Paulo Coelho avrà come star Sebastian de Souza

L'alchimista, il libro scritto da Paulo Coelho diventerà un film diretto da Kevin Frakes con star l'attore Sebastian de Souza. Le riprese inizieranno nel mese di settembre in Marocco, in vista di un debutto previsto nelle sale per la fine del 2022.

Nel cast dell'adattamento cinematografico del bestseller L'Alchimista ci saranno Sebastian De Souza (Normal People) nel ruolo di Santiago, Tom Hollander (Bohemian Rhapsody), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), Jordi Molla (Jack Ryan), Youssef Kerkour (House of Gucci), e Ashraf Barhom (By Any Means).

Will Smith e Jon Mone saranno produttori del film in collaborazione con PalmStar e Netter Films.

L'alchimista racconta la storia del pastore Santiago che si ritrova alle prese con un viaggio che lo porta in Andalusia, la sua terra natale, e poi in Egitto. Durante la sua esperienza il giovane impara a riconoscere il linguaggio simbolico e universale che gli permette di penetrare l'Anima del Mondo, ovvero cogliere e interpretare i segnali che l'universo invia a chi vuole realizzare la propria Leggenda Personale.

Santiago, lungo il percorso, incontra un uomo inglese che è partito per incontrare un saggio alchimista, una ragazza araba di cui si innamora e un gruppo di pedroni.

Il direttore della fotografia sarà Claudio Miranda, Dominic Watkins sarà lo scenografo, Steve Rosenblum firmerà il montaggio, i costumi saranno realizzati da Arjun Bhasin e le musiche curate da Kenna e Carter Burwell. Frakes ha scritto al sceneggiatura in collaborazione con Ryan Kreston.

Il romanzo di Coelho ha venduto oltre 100 milioni di copie ed è stato tradotto in 56 diverse lingue.