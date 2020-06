L'albero di Halloween di Ray Bradbury diventerà un film Warner Bros

Will Dunn scriverà lo script del film tratto da L'albero di Halloween celebre fantasy di Ray Bradbury del 1972: a produrre la pellicola sarà Warner Bros.

Warner Bros. ha deciso di produrre l'adattamento cinematografico del romanzo fantasy di Ray Bradbury, L'albero di Halloween, pubblicato nel 1972. Charlie Morrison supervisionerà il progetto e Will Dunn si occuperà della sceneggiatura.

L'albero di Halloween racconta la storia di Tom e dei suoi compagni di classe, che iniziano ad indagare su strani avvenimenti che si manifestano nella loro piccola cittadina nella notte di Halloween. Un loro amico, Pip, viene rapito da un potente demone della Terra dei Morti. Con un improbabile alleato al loro fianco, una figura misteriosa di nome Moundshroud, Tom e i suoi amici sono costretti a viaggiare nella Terra dei Morti per salvare il loro amico.

Nel libro di Bradbury i protagonisti viaggiano attraverso il tempo e lo spazio viaggiando in luoghi come l'Antico Egitto, la Grecia, Roma, la Cattedrale di Notre Dame nella Parigi del Medioevo e il Giorno dei Morti in Messico. Nel corso del viaggio Tom e i suoi amici imparano le origini delle festività che celebrano e il ruolo che la paura della morte, i fantasmi e le ossessioni hanno avuto nel plasmare le civiltà.

Ray Bradbury scrisse e narrò la versione animata del romanzo per la versione tv di Hanna-Barbera del 1993, per la quale vinse il Daytime Emmy Award del 1994.