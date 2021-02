Laetitia Casta incinta del quarto figlio, il primo da Louis Garrel

Laetitia Casta è incinta del suo quarto figlio: l'attrice, sposata con l'attore francese Louis Garrel, è stata fotografata dal settimanale Gente a Parigi con un pancione pronunciato che evidenzia come il parto potrebbe essere neanche tanto lontano.

Nuova gravidanza per la modella e attrice francese che a 43 anni aspetta il suo quarto figlio: Laetitia Casta è stata intercettata dai fotografi del settimanale Gente mentre stava andando a seguire lezioni di musica al Conservatorio di Parigi, la città in cui vive con il marito, l'attore francese Louis Garrel.

La Casta e il marito per il momento non hanno confermato la notizia, dunque ad oggi si ignora il sesso del nascituro e il periodo in cui avverrà il parto. Laetitia e Louis si sono sposati nel giugno 2017 a Lumio in Corsica. L'ex valletta di Fabio Fazio a Sanremo 1999 ha già tre figli, la prima Sahteene nata nata il 19 ottobre 2001 dalla relazione con Stéphane Sednaoui. Altri due figli li ha avuti da Stefano Accorsi con cui è stata fidanzata dal 2003 al 2013. Il secondogenito figlio si chiama Orlando, nato il 21 settembre 2006, la terzogenita è Athena nata il 29 agosto 2009.

Louis Garrel è stato legato in passato all'attrice Valeria Bruni Tedeschi, i due hanno adottato Oumy, una bambina di origini senegalesi a cui hanno dato il doppio cognome Bruni Garrel.