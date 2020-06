Laerte Pappalardo, malore sul set per il figlio del cantante Adriano

Laerte Pappalardo è stato colto da un malore dopo una cena a Marina di Camerota: il figlio di Adriano Pappalardo, ex marito di Selvaggia Lucareelli è stato ricoverato per accertamenti.

Laerte Pappalardo è stato colto da malore durante le riprese di uno spot pubblicitario. Laerte si trovava a Marina di Camerota insieme al padre, Adriano Pappalardo, e adesso sembra che le sue condizioni non destino preoccupazioni.

Erano passate da poco le 22:30 di ieri sera, quando Laerte Pappalardo è stato colto da un malore a Marina di Camerota, località balneare del Cilento dove si era recato per girare uno spot pubblicitario. L'attore si sarebbe accasciato a terra dopo cena ed è stato soccorso dal padre, il noto cantante Adriano Pappalardo, e gli addetti alle riprese che in quel momento si trovavano sul set. Il personaggio televisivo è stato accompagnato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il più importante della provincia cilentana.

Laerte Pappalardo è stato sposato per tre anni con la giornalista Selvaggia Lucarelli, e insieme hanno avuto un figlio, Leon. Ospite di varie trasmissioni televisive ha partecipato come concorrente all'Isola dei Famosi. Tra Selvaggia e Laerte i rapporti sono spesso stati burrascosi, la giornalista in passato ha accusato il suo ex marito di non rispettare i termini per la custodia del figlio, accusa prontamente smentita da Laerte e dal suo avvocato.