Lady Gaga e Tony Bennett: il nuovo video di I Got You Under My Skin oggi su MTV

Il nuovo video di I Got You Under My Skin, brano tratto dal nuovo album di Lady Gaga e Tony Bennett, sarà disponibile oggi in anteprima mondiale su MTV.

Oggi, venerdì 1° ottobre, il nuovo video di Tony Bennett e Lady Gaga "I've Got You Under My Skin" sarà trasmesso da MTV in anteprima mondiale. Alle 18.00 la premiere, visibile in esclusiva attraverso la rete mondiale di canali di MTV, sarà visibile anche in Italia, in contemporanea su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale 132 e canale 704 di Sky).

I've Got You Under My Skin è un brano tratto dal loro nuovo album, Love for Sale, che verrà pubblicato oggi dalla Columbia Records/Interscope Records. In precedenza, MTV ha anche trasmesso in anteprima mondiale i video musicali di "I Get A Kick Out Of You" (6 agosto) e la title track "Love For Sale" (17 settembre).

Per i fan di Tony Bennett e di Lady Gaga quello di MTV sarà un vero e proprio appuntamento imperdibile; gli utenti, inoltre, possono scegliere di seguire la premiere anche online, attraverso i profili Facebook, Twitter e Instagram di MTV Italia.

Love for Sale, registrato presso gli Electric Lady Studios di New York, contiene dieci brani, che diventano dodici nella versione deluxe, perfetti per rinsaldare lo status di Lady Gaga come interprete dalle sfumature più diverse. Da "It's De Lovely" a "You're the Top", passando per una serie di altri celebri titoli come "Night and Day", "I Concentrate On You", "Dream Dancing" e "I Get A Kick Out of You".