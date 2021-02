Lady Gaga: un nuovo video mostra l'attacco al dog-sitter dei suoi cani

Un nuovo video fa un po' di chiarezza sull'attacco cui è stato soggetto il dog-sitter dei cani di Lady Gaga, colpito da quattro colpi di pistola mentre la star della musica mondiale e attrice si trovava a Roma per le riprese del film di Gucci diretto da Ridley Scott.

Il video, diffuso da ABC, proviene dalle videocamere di sicurezza di un'abitazione vicina a Sunset Boulevard, a Los Angeles, che hanno ripreso il momento in cui il dog-sitter (Ryan Fisher) dei cani di Lady Gaga è stato colpito al petto da quattro proiettili. Lo scopo degli aggressori era quello di rapire gli adorati bulldog francesi della star della musica globale. L'obiettivo è stato raggiunto soltanto parzialmente perché ad essere stati rapiti sono stati soltanto due dei tre cani di Lady Gaga: Koji e Gustavo. Il filmato in questione mostra due persone scendere da un'auto bianca e dirigersi verso Fisher che, al momento, versa in condizioni stabili.

Com'è possibile notare nel video in questione, dopo i colpi di arma da fuoco, i due uomini sono fuggiti via e Ryan Fisher ha iniziato a urlare: "Aiuto, mi hanno sparato, chiamate il 911!". L'uomo ha ricevuto soccorso da parte del proprietario della casa in cui erano ubicate le videocamere di sorveglianza che hanno colto il fatto. Al momento, Fisher è ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili.

Lady Gaga ha immediatamente offerto 500mila euro per riavere indietro i due bulldog francesi rapiti. Definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo, Lady Gaga ha recitato in Men in Black 3, Machete Kills, Muppets 2, Sin City - Una donna per cui uccidere e A star is born, film per cui ha guadagnato una nomination agli Oscar come Miglior attrice protagonista e la vittoria per la Miglior canzone.