Lady Gaga non considera Joker: Folie à Deux un musical: "La musica è solo un altro metodo per esprimersi"

La popstar non ritiene corretto definire un film musicale il sequel di Todd Phillips presentato a Venezia.

Lady Gaga è convinta: Joker: Folie à Deux non è affatto un musical. La star della musica interpreta Harley Quinn nel sequel dell'acclamato Joker di Todd Phillips ma non ritiene corretto definirlo nel modo in cui è stato presentato.

Secondo Lady Gaga, in Joker 2 la musica è soltanto un metodo alternativo per permettere ai propri personaggi di esprimersi. La cantante e attrice ne ha parlato proprio nel corso della conferenza stampa alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Non è un musical

"È molto diverso" sostiene Gaga "La musica è un modo per dare ai personaggi un mezzo per esprimersi perché il dialogo non era sufficiente". La decisione di unirsi al sequel è arrivata dopo aver assistito alla splendida performance di Joaquin Phoenix nel primo film.

Primo piano di Lady Gaga in Joker 2

"Ha fissato un livello estremamente alto" ha spiegato Gaga "E penso che a volte, quando si raccontano storie di persone fraintese dalla società, gli attori e il regista possono mostrarti qualcosa che non conosci. E con Joker ho sentito di aver compreso e visto qualcosa che non avevo mai capito prima".

Todd Phillips e Joaquin Phoenix avevano deciso di trasformare il sequel in un musical già dal primo capitolo:"Se ricordate, nel primo film Arthur ha una certa musicalità. Spesso danza per esprimere ciò che sente. E la colonna sonora di Hildur Guðnadóttir è quasi un personaggio nel primo film. Così, quando ha iniziato a prendere forma con elementi musicali veri e propri abbiamo pensato: se coinvolgessimo Lady Gaga, che porta la musica con sé?".

Il regista ha dichiarato di essere molto più in tensione per l'uscita di questo sequel perché per il secondo film c'è sempre maggior paura di fare un buco nell'acqua. Nel cast di Joker: Folie à Deux, oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, anche Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Steve Coogan.