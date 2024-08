Lady Gaga e Michael Polansky celebreranno il loro matrimonio in Europa

Lady Gaga e il suo fidanzato Michael Polansky stanno discutendo dei preparativi per il matrimonio che a quanto pare si terrà in Europa.

Lady Gaga e Michael Polansky stanno organizzando il loro matrimonio! Da quando la scorsa settimana è stata diffusa la notizia del fidanzamento della coppia, ET ha appreso che i due hanno iniziato a pianificare le nozze e a prepararsi a dire "lo voglio". Si tratta di un periodo molto felice per l'attrice che interpreterà Harley Quinn nel tanto atteso sequel Joker: Folie à Deux al fianco di Joaquin Phoenix.

Una fonte racconta a ET: "Gaga e Michael non sono mai stati così felici. Michael ha sempre saputo che Gaga era quella giusta. Hanno organizzato una festa di fidanzamento a casa di lei a Malibu con i loro cari e tutti sono entusiasti per loro".

"Stanno già pensando ai preparativi per il matrimonio e parlano di un possibile matrimonio di destinazione in Europa", continua la fonte. "Vorrebbero sposarsi al più presto ed entrambi vogliono creare una famiglia".

La storia d'amore

Il 28 luglio la cantante 38enne è stata immortalata in un video su TikTok mentre presentava il suo spasimante imprenditore 46enne come il suo "fidanzato" mentre chiacchierava con il primo ministro francese Gabriel Attal alle Olimpiadi di Parigi 2024 a proposito della sua esibizione nella cerimonia di apertura.

Poco dopo che i fan hanno notato il riferimento al "fidanzato" di Gaga, una fonte ha rivelato a ET che i due sono in realtà "fidanzati dalla primavera", il che ha senso considerando che la cantante di Poker Face è stata avvistata per la prima volta con un enorme anello di diamanti al dito mentre era in giro per West Hollywood ad aprile.

"Sono entrambi estremamente felici ed eccitati per questo momento della loro relazione", ha aggiunto la fonte. Gaga ha ufficializzato la sua storia d'amore su Instagram nel febbraio 2020. Polansky e la sua futura sposa sono stati avvistati mentre si baciavano per festeggiare il 2020 a mezzanotte di Capodanno. Da allora, i due hanno tenuto la loro relazione per lo più lontana dai riflettori. Ma Gaga non nasconde completamente il suo uomo, avendolo definito in alcune interviste nel corso degli anni come "l'uomo che amo" e "l'amore della mia vita".

La coppia sembra essere la coppia perfetta. Nel 2022 una fonte ha dichiarato a ET che "Gaga e Michael fanno sul serio e sono molto innamorati". Nel 2021, un'altra fonte ha dichiarato a ET: "Tutti amano Michael e Lady Gaga è molto felice con lui. È diverso dagli altri ragazzi che ha frequentato in passato perché è molto affettuoso sia in pubblico che in privato ed è un vero gentiluomo alla vecchia maniera".