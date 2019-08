Lady Gaga accusata di plagio per Shallow: lei nega e minaccia querele

Un cantautore di Nashville ha accusato di plagio Lady Gaga per Shallow, la canzone di A Star is Born che le ha fatto vincere un Oscar, ma la diva ha negato con forza le accuse.

Steve Ronsen, cantautore semisconosciuto di un gruppo di Nashville, ha accusato Gaga di aver copiato la melodia di Shallow da un suo pezzo, Almost, pubblicato per la prima volta nel 2012. Ronsen ha minacciato Lady Gaga di una causa multimilionaria e questo perchè la 9 volte vincitrice di Grammy avrebbe in particolare copiato una progressione di 3 note. Attraverso il suo avvocato, il cantautore di Nashville ha chiesto diversi milioni di dollari per non portare il contenzioso davanti a un giudice.

La risposta della diretta interessata, però, non si è fatta attendere: Lady Gaga ha messo il caso in mano all'avvocato Orin Snyder, che in una dichiarazione pubblica ha annunciato la volontà della diva di non darla vinta a colui che ha definito uno "sfacciato". "Il signor Ronsen e il suo avvocato stanno cercando di fare soldi facili ai danni di un'artista di successo" ha dichiarato Snyder "Quello che sta accadendo è vergognoso e sbagliato. Mi congratulo con Lady Gaga per aver avuto il coraggio di reagire e di averlo fatto anche a nome di tanti altri artisti famosi che subiscono ogni giorno assalti di questo tipo. Se l'avvocato Shirian dovesse decidere di procedere, Lady Gaga farà lo stesso e vincerà".

Shallow, che in A Star Is Born è stata eseguita da Lady Gaga insieme a Bradley Cooper, è stata scritta dalla stessa Gaga con Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt. Contattato da Page Six, che per primo ha dato la notizia, Steve Ronsen ha dichiarato di aver inviato un rapporto piuttosto dettagliato agli avvocati di Gaga già diversi mesi fa, di aver raccolto le testimonianze di un musicologo e di diversi esperti che sottolineano le somiglianze innegabili tra i due pezzi, ma di non aver mai ricevuto alcuna risposta. Che è arrivata, invece, ora che ha minacciato le vie legali.