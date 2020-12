Lady Diana: il tweet di Netflix alimenta le tensioni con la famiglia reale

Un tweet sulla principessa Diana condiviso da Netflix sta scatenando i commenti negativi riguardante la rappresentazione della famiglia reale fatta in The Crown 4.

I rapporti tra la famiglia reale e Netflix sembrano diventare sempre più complicati e, dopo una discussa quarta stagione di The Crown, un tweet contenente un video tratto da un documentario su Lady Diana ha alimentato le polemiche.

Il servizio di streaming viene infatti accusato di rappresentare in modo scorretto il rapporto tra il principe Carlo e la sua attuale moglie, Camilla Parker Bowles.

Gli esperti della storia della famiglia reale britannica avevano già cricato apertamente la quarta stagione della serie The Crown, creata da Peter Morgan, accusata di far credere agli spettatori che il Principe Carlo stesse tradendo Diana Spencer con Camilla Shand fin dall'inizio del loro matrimonio. Netflix sembra ora aver risposto a queste accuse pubblicando un tweet contenente un breve video tratto dal documentario Diana: In Her Own Words. Il messaggio condiviso da Netflix sosteneva che molte delle domande che venivano poste avevano una risposta del film.

Nel video Diana Spencer parla del saluto a Carlo avvenuto in aeroporto nel 1981, quando erano fidanzati. La principessa rivela che quel giorno stava piangendo perché era nello studio di Carlo e stavano parlando del viaggio che avrebbe dovuto intraprendere il fidanzato quando il telefono aveva squillato. Diana spiega: "Era Camilla, e proprio prima che Carlo partisse per cinque settimane. Quindi avevo pensato 'Devo essere gentile o devo semplicemente rimanere qui seduta?'. E ho pensato di essere gentile, lasciandoli parlare da soli. E mi si è semplicemente spezzato il cuore".

Una persona vicina alla famiglia reale ha quindi commentato, secondo quanto riporta il Daily Mail, che rappresentare solo una parte della storia senza verificarne la veridicità o dare voce anche alle altre persone coinvolte è "scorretto e piuttosto sinistro".