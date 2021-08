Lady Diana, la BBC risarcirà 1,5 milioni di sterline ai reali inglesi per l'intervista del 1995

La BBC risarcirà 1,5 milioni di sterline alla famiglia reale per la storica intervista del 1995 a Lady Diana, estorta per mezzo di un raggiro.

La BBC pagherà 1,5 milioni di sterline alla famiglia reale britannica, un risarcimento per la storica intervista del 1995 a Lady Diana realizzata dal giornalista, da poco dimissionario, Martin Bashir.

A maggio un'inchiesta affidata a lord John Dyson, magistrato in pensione, aveva decretato che le rivelazioni della principessa Diana erano state estorte con l'inganno. Martin Bashir, insieme ad altri collaboratori, aveva infatti truffato Charles Spencer, fratello di Diana, per indurlo a convincere sua sorella a rilasciare certe dichiarazioni, divenute poi celebri, atte a mettere in cattiva luce la famiglia reale inglese.

Bashir si era avvalso di documenti bancari falsi per provare che a Buckingham Palace era in atto un piano, complice la stampa popolare, per spiare Lady D e la sua famiglia d'origine.

Lady Diana e il Principe Carlo ad un evento pubblico

Sfruttando il già precario equilibrio emotivo della principessa, separata dal marito Carlo già da 3 anni, Bashir era dunque riuscito a ottenere un'intervista bomba in cui Diana Spencer aveva apertamente parlato di depressione, bulimia, solitudine, ma soprattutto di un matrimonio da subito "troppo affollato", per via della relazione malamente nascosta del principe Carlo con Camilla Parker-Bowles.

Se la reazione della regina Elisabetta II era stata immediata, con l'ordine di divorzio, quella della BBC ci ha messo un po' più di tempo: solo 26 anni dopo il più grande editore radio-televisivo del Regno Unito ha ammesso la colpa, spingendo alle dimissioni Martin Bashir, e decidendo di risarcire la famiglia reale con 1,5 milioni di sterline - più o meno la cifra ricavata dalla vendita dei diritti di quell'intervista -, soldi che saranno donati a un ente benefico scelto dai principi Harry e William.