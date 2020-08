Lady Bird: il film con Saoirse Ronan e Timothée Chalamet stasera su Premium Cinema 2

Arriva stasera su Premium Cinema 2, alle 21:15, Lady Bird, il film che ha effettivamente segnato l'esordio alla regia (in solitaria) di Greta Gerwig, che vede Saoirse Ronan come assoluta (e premiata!) protagonista.

Christine MacPherson (Saoirse Ronan) è un'adolescente di Sacramento che ha scelto per sè il soprannome di Lady Bird. Ha un sogno nel cassetto: lasciare la cittadina più periferica per trasferirsi in una grande metropoli in cui studiare e vivere avventure di ogni sorta. Per poter accedere al college però ha bisogno di racimolare crediti in attività extracurriculari, ecco perchè si iscrive al club di teatro del liceo.

Lady Bird è il racconto, sincero e divertito, del suo ultimo anno di liceo nella cittadina californiana.

Lady Bird: Greta Gerwig con Saoirse Ronan e Timothée Chalamet sul set del film

Greta Gerwig pensava a questa storia da anni: voleva dedicare un film alla sua Sacramento e così, pescando tra esperienze autobiografiche e una sceneggiatura lunga anni e 350 pagine, ha dato vita nel 2017 a Lady Bird, un gioiellino pluripremiato che ha fatto incetta di candidature a svariati premi tra il 2017 e il 2018. Anche gli Oscar hanno ceduto al suo fascino, regalando ben 5 nomination (anche se nessun premio). La giovanissima Saoirse Ronan ha ottenuto proprio con Lady Bird il suo primo Golden Globe.