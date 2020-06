Oscar: l'Academy annuncia maggior inclusività e stabilisce il numero di candidati a Miglior Film

Per gli Oscar, l'Academy ha svelato le sue iniziative a favore di una maggiore inclusività e uguaglianza nel settore e le regole per il Miglior Film.

L'Academy ha annunciato l'iniziativa Academy Aperture 2025 con l'intenzione di aumentare l'inclusione nella comunità cinematografica, compresa la corsa agli Oscar.

Le novità annunciate sono solo le prime ideate per dare il via ad alcuni cambiamenti in grado di "dare spazio e celebrare ogni voce".

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che collaborerà con il sindacato dei produttori per poter creare una task force di leader del settore con lo scopo di "sviluppare e implementare i nuovi standard di rappresentazione e inclusione per la corsa agli Oscar entro il 31 luglio 2020". A partire dalla novantaquattresima edizione degli Oscar, inoltre, la categoria dedicata al premio per il Miglior Film sarà fissata a 10 titoli.

David Rubin, presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha dichiarato: "Con la dedizione, l'impegno e gli sforzi del nostro Consiglio di Amministrazione e dei membri dei gruppi che compongono il comitato, l'Academy ha superato gli obiettivi della nostra iniziativa A2020. Ma dobbiamo riconoscere quanto ancora vada fatto e dobbiamo ascoltare, imparare, affrontare il cambiamento e assumerci la responsabilità e farlo anche per quanto riguarda le nostre comunità. La leadership dell'Academy e il nostro Consiglio sono impegnati ad assicurare che continuiamo a intrecciare uguaglianza e inclusione nella struttura alla base di ogni iniziativa, comitato, programma ed evento dell'Academy".

Le persone elette nell'organizzazione potranno rimanere in carica per tre volte, consecutive o non consecutive, e dopo una pausa di due anni essere rielette per altri due mandati di tre anni, per un totale in vita di 12 anni. L'Academy permetterà inoltre di vedere in streaming tutti i film a partire dalla novantaquattresima edizione degli Oscar, rendendo possibile visionare le opere durante tutto l'anno.

L'associazione prevede poi una serie di incontri dedicati a tematiche come il razzismo e l'uguaglianza nel mondo cinematografico.

L'Academy, tramite anche il proprio museo, darà spazio alle iniziative contro le discriminazioni e a favore delle persone abitualmente poco rappresentate, oltre a prevedere la presenza di un team che si occuperà esclusivamente della Rappresentazione, Inclusione e Uguaglianza in occasione dell'iniziativa Aperture 2025.

L'organizzazione sosterrà anche economicamente molte iniziative a favore dei talenti emergenti, delle donne e dell'educazione.