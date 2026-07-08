La7: conferme e novità della prossima stagione tv (partendo da ottimi dati d'ascolto)

Il network La7 ha presentato i dati della stagione tv e le novità per il palinsesto autunnale, che vede l'introduzione di nuove produzioni e il lancio della piattaforma digitale La7 Play.

Volti, nomi e programmi riconoscibili. La7 continua il suo percorso editoriale partendo dai rilevamenti Auditel che, secondo i dati appena rilasciati, hanno segnato per la tv del Gruppo Cairo Communication i migliori ascolti di sempre. Prendendo in esame il solo canale generalista La7, la quota è del 4,4% nelle 24 ore e del 6,1% in prima serata, posizionando la rete al terzo posto per ascolti dietro Rai 1 e Canale 5. La7 Cinema, invece, partita il 1° ottobre 2025, ha in poco tempo registrato risultati eccellenti, segnando i migliori ascolti di sempre del canale 29 del digitale terrestre.

La7, quello che vedremo in tv

Da questi numeri, sciorinati dallo stesso Urbano Cairo in occasione della tradizionale conferenza di fine stagione che, di fatto, introduce le novità della prossima, La7 in vista della programmazione autunnale ha confermato la struttura dei programmi informativi e di approfondimento. Enrico Mentana prosegue la conduzione del TgLa7 delle ore 20:00 e degli speciali dedicati agli eventi politici, mentre Lilli Gruber mantiene la conduzione di Otto e Mezzo nella fascia di access prime time.

Propaganda Live

La prima serata prevede una sequenza settimanale fissa che include Corrado Augias il lunedì con La Torre di Babele, Giovanni Floris il martedì con diMartedì, Aldo Cazzullo il mercoledì con Una Giornata Particolare, Corrado Formigli il giovedì con Piazzapulita, Diego Bianchi il venerdì con Propaganda Live e Massimo Gramellini il sabato con In altre Parole.

Ignoto X

Nell'access prime time della domenica torna la conduzione di Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda. Il palinsesto diurno conferma Omnibus, condotto da Gaia Tortora, Alessandra Sardoni, Andrea Pennacchioli, Gerardo Greco e Frediano Finucci, Coffee Break con Andrea Pancani, L'Aria che Tira con David Parenzo e Tagadà con Tiziana Panella. Nel pomeriggio prosegue lo spazio culturale con La Torre di Babele Doc e nel preserale viene confermato il programma di cronaca IgnotoX, condotto da Pino Rinaldi.

Le novità della stagione (sì, c'è tanto cinema)

Tra le novità della stagione, a seguito di un accordo con Sky, La7 trasmetterà la serie televisiva M - Il Figlio del Secolo, tratta dal romanzo di Antonio Scurati, diretta da Joe Wright e interpretata da Luca Marinelli. La sezione dedicata a inchieste e documentari include tre puntate di P2 - l'ombra sulle stragi con Fabrizio Gifuni, due speciali di Ezio Mauro dedicati a Capitol Hill e alla presidenza di Donald Trump, il ciclo di inchieste Piazzapulita 100 e le produzioni multimediali La7 Originals, tra cui House of Trump e gli Epstein files.

M - Il figlio del secolo

L'offerta cinematografica prevede la prima visione del film The Apprentice - Alle origini di Trump e del documentario Mr nobody against Putin, vincitore del premio Oscar nel 2026. Il canale La7 Cinema manterrà la programmazione strutturata per cicli tematici settimanali divisi per generi e rassegne.

La7 punta al digitale (senza scordare la programmazione estiva)

Nel corso dell'autunno entrerà inoltre in funzione La7 Play, una piattaforma digitale destinata a integrare la trasmissione in diretta e i contenuti on demand su siti web, applicazioni mobile e smart TV, che includerà anche produzioni realizzate per la distribuzione digitale.

Durante il periodo estivo, la rete garantisce la continuità dei programmi informativi diurni e della trasmissione In Onda, che viene programmata sette giorni su sette nell'access prime time, con un raddoppio in prima serata nei giorni di martedì e giovedì. Il palinsesto estivo include inoltre la diretta del Palio di Siena, con la telecronaca di Pierluigi Pardo, il commento di Giovanni Mazzini e i servizi degli inviati Elena Testi e Andrea Milluzzi, oltre alla trasmissione della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica il 12 luglio.