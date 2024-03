La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: ospiti della settimana da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2024

Lunedì 4 marzo su Rai 1 inizia una nuova settimana de La Volta Buona. Caterina Balivo sarà ai comandi del programma, pronta a intrattenerci dalle 14:00 alle 16:00. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in programma per la settimana da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2024.

La Volta Buona

Anche questa settimana, saranno molte le storie di volte buone che gli ospiti, tra vip e non, condivideranno nel salotto di Caterina Balivo. L'immancabile tritavolte sarà pronto a svelare i dettagli più interessanti, mentre il pubblico da casa potrà partecipare attraverso i consueti giochi, cercando di indovinare la sfera vincente e superare la prova ad essa associata per aggiudicarsi il montepremi in palio.

Particolare attenzione sarà dedicata alle emozionanti storie della gente comune, offrendo spazio alle testimonianze toccanti e all'approfondimento dell'attualità. Un mix di intrattenimento e coinvolgimento che renderà ogni puntata de La Volta Buona un'esperienza unica e avvincente.

Ospiti della settimana

Lunedì 4 marzo

Primo ospite della settimana è Pierdante Piccioni, il vero medico a cui è ispirato il personaggio della fiction Doc - Nelle tue mani, interpretato da Luca Argentero. La sua incredibile storia è stata raccontata da Pierdante nel libro Meno dodici.

Doc - Nelle tue mani: la storia vera che ha ispirato la fiction con Luca Argentero

Subito dopo in studio ci sarà la coppia formata dal regista Fausto Brizzi e da Silvia Salis, attuale vicepresidente del Comitato olimpico nazionale italiano.

Martedì 5 marzo

Oggi a La Volta Buona ci sarà il cantautore Francesco Baccini e l'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, noto al pubblico di Un Posto al Sole per il personaggio di Riccardo Ferri. Con lui la moglie, l'attrice Marina Lorenzi.

In studio anche Giulio Base, il regista del film tv Margherita delle stelle su Margherita Hack con l'attore Flavio Parenti.

Mercoledì 6 marzo

Durante la puntata di mercoledì 6 marzo nel programma di Caterina Balivo ci sarà Carolina Castagna, in collegamento da Philadelphia, per un ricordo del padre Alberto.

Inoltre gli attori Simone Montedoro e la giovanissima Azzurra Lo Pipero, protagonisti di Neve, il film contro il bullismo, diretto da Simone Riccioni, in uscita al cinema il 7 marzo.

Giovedì 7 marzo

Nel quarto appuntamento settimanale, passerà in studio l'attore e comico Rodolfo Laganà con il figlio Filippo, anche lui attore.

Durante il momento del gioco telefonico, Caterina sarà affiancata invece da Liliana Fiorelli, protagonista del film Un altro ferragosto di Paolo Virzì, con Sabrina Ferilli e Christian De Sica, nelle sale dal 7 marzo e sequel dell'acclamato Ferie d'agosto del 1996.

A seguire, Max Paiella, in scena con lo spettacolo "Jannacci e dintorni".

Venerdì 8 marzo

Oggi, venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei Diritti della Donna sarà ospite la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Maria Roccella.

Nel corso della puntata interverranno anche Carlotta Proietti, Paola Quattrini e la cantautrice americana Tess Amodeo-Vickery, in arte TEss, che vanta legami di parentela con Frank Sinatra.

Dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 16.00. Il programma si può seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.