La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: ospiti della settimana da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2024

La Volta Buona lunedì 11 marzo su Rai 1 inizia una nuova settimana. Caterina Balivo sarà ai comandi del programma, pronta a intrattenerci dalle 14:00 alle 16:00. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in programma per la settimana da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2024.

Anche questa settimana, saranno molte le storie di volte buone che gli ospiti, tra vip e non, condivideranno nel salotto di Caterina Balivo. L'immancabile tritavolte sarà pronto a svelare i dettagli più interessanti, mentre il pubblico da casa potrà partecipare attraverso i consueti giochi, cercando di indovinare la sfera vincente e superare la prova ad essa associata per aggiudicarsi il montepremi in palio.

Ospiti della settimana

Ecco quello che vedremo questa settimana che prevede e interviste agli ospiti vip e nip, le storie delle loro volte buone e il commento in studio dell'attualità. La Volta buona è stata confermata per una seconda stagione.

Lunedì 11 marzo

Primo ospite della settimana è Alessandra Mussolini, europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo.

A seguire, le interviste a Francesco Merola, figlio di Mario, il compianto re della sceneggiata napoletana, con la moglie Marianna Mercurio.

Denny Mendez, attrice ed ex modella dominicana con cittadinanza italiana. L'ex Miss Italia è a teatro con lo spettacolo Cose di tutti i giorni.

Martedì 12 marzo

Oggi a La Volta Buona ci sarà lo storico gruppo dei Dik Dik, il gruppo musicale formatosi nel lontano 1965, che gli appassionati di Rai 1 hanno visto esibirsi recentemente a Domenica In.

Riccardo Polizzy Carbonelli, protagonista di Un Posto al Sole, con la moglie Marina Lorenzi. L'attore nella soap ambientata a Napoli interpreta Roberto Ferri.

In studio anche Francesca Fialdini, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica che parlerà anche del suo libro Nella tana del coniglio.

Mercoledì 13 marzo

Durante la puntata di mercoledì 13 marzo nel programma di Caterina Balivo ci sarà Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn, nato dal matrimonio dell'attrice con lo psichiatra italiano Andrea Dotti.

E ancora, Mirko Casadei per un ricordo del padre Raoul a tre anni dalla scomparsa.

Giorgio Marchesi, protagonista del film tv Folle d'amore - Alda Merini, in onda il 14 marzo in prima serata su Rai 1, dove interpreta il dottor Enzo Gabrici.

Giovedì 14 marzo

Nel quarto appuntamento settimanale, passerà in studio la showgirl, attrice e coreografa Gabriella Labate.

Ospiti di giovedì anche Attilio Fontana e Clizia Fornasier, coppia nata a Tale e Quale Show 2013, dove Attilio vinse l'edizione. I due attualmente sono in scena con la commedia L'unica donna per me.

Infine il ballerino spagnolo, re del flamenco, Sergio Bernal Alonso, vincitore in Italia del Premio Danza&Danza come miglior ballerino dell'anno 2023.

Venerdì 15 marzo

Oggi, venerdì 15 marzo, sarà intervistata la cantante Wilma Goich. In studio anche Vinicio Marchioni dal 7 marzo al cinema con Un altro Ferragosto, sequel dell'acclamato Ferie d'agosto del 1996, col quale il regista Paolo Virzì vinse il David di Donatello per il Miglior film. La nostra recensione di Un altro Ferragosto.

Con Vinicio Marchioni anche la moglie Milena Mancini, attrice ed ex ballerina, anche lei nel cast de Un altro ferragosto. Non mancherà un'incursione di Pino Strabioli, a teatro con lo spettacolo Sempre fiori mai un fioraio.

Dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 16.00. Il programma si può seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.