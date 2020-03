La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono: stasera su Cine34 la commedia erotica

Va in onda stasera su Cine34 alle 21:15 la commedia erotica La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono, diretta da Mariano Laurenti, con protagonisti Edwige Fenech e Carlo Giuffrè.

Caterina (Edwige Fenech) è rimasta vedova troppo presto del ricco marito Salvatore, morto in un incidente d'auto. Ad attenderla ora ci sono mesi di solitudine e una cospicua eredità, ma lo scotto per incassarla è uno ed è gravoso: Salvatore non ha lasciato un testamento e lei potrà incassare beni e denaro solo se darà alla luce un erede entro i 300 giorni successivi, come vuole la legge. C'è un nuovo "però": Salvatore era sterile.

La locandina di La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono

Tano e Nico, fratelli del defunto, difendono giorno e notte con le armi la virtù della bella vedova: tutto pur di incassare il malloppo fraterno.

Alla loro attenta guardia sfugge solo un ladro, intrufolatosi in casa per rubare le cambiali a testimonianza dei debiti contratti col defunto. Quando si accorge di non poter più uscire è troppo tardi: la madre di Caterina lo condanna a giacere con la figlia per mettere al mondo il sospirato erede.

Certo, mamma Francesca è ancora piacente e il ladro è ben più attratto dal corpo maturo di lei che da quello di Caterina. A cui non mancano certo i corteggiatori, però: Nico ha messo gli occhi sulla cognata.

Tra scambi di letto e notti di passione, alla fine i bambini nati dopo i 300 giorni saranno due, ma uno solo sarà quello che consentirà a tutti di vivere nell'agio grazie all'eredità del povero defunto.