La Top 10 delle serie tv del 2022 secondo IMDb: quante ne avete viste?

Il 2022 è stato un grande anno per le serie tv, ma quali sono risultate le più popolari tra gli utenti di IMDb? Scopriamolo insieme in questa Top 10 redatta dal celebre sito.

Mercoledì, Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, Andor, Only Murders in the Building, The White Lotus... Sono tanti i titoli televisivi di cui si è parlato in questo 2022 e di cui ancora si parla al momento, e che sicuramente continueranno a far parlare nei giorni e nelle settimane a venire.

Alcuni, però, si sono distinti più di altri per diversi aspetti, e se andiamo a prendere quello della popolarità, un buon indicatore che fornisce interessanti spunti di conversazione può essere IMDb, che a tal proposito ha stilato delle liste con i film e le serie tv che più hanno attirato i propri utenti.

La Top 10 dei film del 2022 secondo IMDb: ci sono anche i vostri preferiti?

Come ricorda Yahoo! Finance, infatti, il sito IMDb "determina la sua lista dei film più popolari basandosi sulle visualizzazioni della singola pagina di una pellicola tra i suoi 200 milioni e più di visitatori mensili", e la Top 10 che segue è il risultato dai dati forniti da IMDbPro movie and TV rankings, aggiornati settimanalmente durante il corso dell'anno.

1) Stranger Things 2) House of the Dragon 3) Better Call Saul 4) Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 5) Euphoria 6) The Boys 7) Moon Knight 8) The Sandman 9) Ozark 10) Inventing Anna

E voi, quante ne avete viste? Concordate con questa lista?