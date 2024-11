La Talpa, è già lite tra Marina La Rosa e Gilles Rocca

Sono già iniziati i sospetti tra i concorrenti de La Talpa. Il game show, stasera in tv su Canale 5 dopo 16 anni di assenza degli schermi, ha già scaldato i motori e mostrato i primi dissapori all'interno del cast. In particolare, a tenere banco nella prima puntata è la lite tra Gilles Rocca e Marina La Rosa.

Gilles Rocca e Marina La Rocca: cos'è successo

L'ex gieffina ha dichiarato apertamente di non fidarsi del collega durante una prova; poi, durante un momento di relax nella Villa delle Spie, il contrasto si è acceso. L'obiettivo era quello di conoscersi meglio, almeno secondo le intenzioni di Marina La Rosa. Così Gilles Rocca ha iniziato a raccontare che da ragazzino voleva fare il calciatore, ma poi non ha potuto: "A 20 anni si è spezzato un sogno, e quindi che fai? Entri in depressione" ha ricordato. Accortosi però che Marina La Rosa stava parlottando con Lucilla Agosti e Veronica Peparini, si è risentito della poca attenzione ed è iniziata la discussione. Marina La Rosa si è scusata per la distrazione, ma ha comunque aggiunto che tanto la risposta la conosceva perché già in passato gli aveva chiesto quale fosse la sua storia.

Il cast de La Talpa

Ne è seguito un acceso contrasto, con Rocca che accusava La Rosa e le altre di stare facendo il bello e il cattivo tempo, arrogandosi il diritto di decidere quali sono le domande e risposte interessanti. A questo punto Marina La Rosa gli ha dato dell'egoriferito, dicendogli che lo fanno un po' tutti, ma alcuni più di altri. Risposta: chi non lo fa, è perché non ha niente da raccontare. Salvo poi negare di averlo appena detto. Il battibecco è poi andato avanti coinvolgendo anche Lucilla Agosti, che si è presto defilata.

La Talpa, Marina La Rosa già protagonista

Ad ogni modo, "l'attrice e icona televisiva" Marina La Rosa, così come la definisce il sottopancia, si annuncia una protagonista assoluta del game show. Sempre nella stessa clip, ha anche promesso di avere in serbo una "pugnalata" ad Andrea Preti, da riservarsi al momento più opportuno.

Il clima nel game show di Canale 5 è infuocato, vedremo come si evolveranno le dinamiche tra i concorrenti.