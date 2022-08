La strada del silenzio: trama della quarta e ultima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna La strada del silenzio, serie tv thriller prodotta in Grecia e ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin: la trama dell'ultima puntata.

La strada del silenzio torna in TV per il quarto e ultimo appuntamento: stasera su Canale 5 alle 21:30 torna la serie thriller greca ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin.

La trama dell'ultima puntata

Michalis torna al nascondiglio con l'uomo che ha ordito il rapimento, e insieme chiedono il riscatto con una scadenza definitiva. Scatta il countdown. Vasilis continua con il suo piano di vendetta e per questo incontra Petros. Nel frattempo, uno dei bambini si ammala gravemente.

Il rilascio di Alkis restituisce fiducia a tutti, e Manto e Niketas possono finalmente riabbracciarlo dopo quasi un mese.

Tra rivelazioni e tragici eventi, la polizia arriva ad identificare l'orchestratore. Il suo arresto è vicino, ma l'uomo non è disposto ad arrendersi.

Ecco il promo dell'ultima puntata, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il serial, di produzione greca (Filmiki Etairia), distribuito da Beta Film, il cui titolo originale è Siopilos Dromos, è firmato da Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, autori di punta della Penisola Ellenica.

Nel cast, Dimitris Lalos, Penelope Tsilika, Antonis Kafetzopoulos, Christos Loulis, Anthi Efstratiadou, Marissa Triantaphyllidou, Nikolas Papagiannis, Vicky Papadopoulou, Giannos Perlegkas, Myrto Alikaki.