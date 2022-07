La strada del silenzio: la trama della terza puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna La strada del silenzio, serie tv thriller prodotta in Grecia e ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin: la trama della terza puntata.

La strada del silenzio torna in TV per un nuovo appuntamento: stasera su Canale 5 alle 21:30 torna la serie thriller greca ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin.

Trama della terza puntata

Dopo aver diffuso un appello in televisione per la liberazione dei bambini, Niketas confida a Manto di averla tradita con Athena. La tragedia è stata alimentata da una sete di vendetta, questo è certo. Intanto Michalis, braccato da Nasos, si rivolge ad un insospettabile mandante del sequestro.

Ecco il promo del nuovo appuntamento, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il serial, di produzione greca (Filmiki Etairia), distribuito da Beta Film, il cui titolo originale è Siopilos Dromos, è firmato da Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, autori di punta della Penisola Ellenica.

Nel cast, Dimitris Lalos, Penelope Tsilika, Antonis Kafetzopoulos, Christos Loulis, Anthi Efstratiadou, Marissa Triantaphyllidou, Nikolas Papagiannis, Vicky Papadopoulou, Giannos Perlegkas, Myrto Alikaki.