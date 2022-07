La strada del silenzio: la trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna La strada del silenzio, serie tv thriller prodotta in Grecia e ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin: la trama della seconda puntata.

Trama della seconda puntata

A quattro giorni dal rapimento dei bambini, continua la logorante attesa delle famiglie. Il dramma collettivo pesa sulle singole situazioni personali e sulla vita di coppia. Nasos riceve pressioni dai suoi superiori affinché tenga lontana Thalea dalle negoziazioni: lei vorrebbe tornare a Salonicco, ma lui cerca di convincerla a restare. Un omicidio sconvolge la comunità di Vathi. La responsabilità di quanto accaduto viene attribuita in gran parte alla polizia, ancora in alto mare con le indagini.

Ecco il promo del nuovo appuntamento, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il serial, di produzione greca (Filmiki Etairia), distribuito da Beta Film, il cui titolo originale è Siopilos Dromos, è firmato da Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, autori di punta della Penisola Ellenica.

Nel cast, Dimitris Lalos, Penelope Tsilika, Antonis Kafetzopoulos, Christos Loulis, Anthi Efstratiadou, Marissa Triantaphyllidou, Nikolas Papagiannis, Vicky Papadopoulou, Giannos Perlegkas, Myrto Alikaki.