Man vs Bee: Rowan Atkinson lotta contro un'ape nel trailer della serie Netflix

Man vs Bee è il titolo della nuova serie tv con protagonista Rowan Atkinson e Netflix ha ora condiviso il trailer dell'atteso progetto che debutterà il 24 giugno in streaming.

Nel video si vede un uomo in tribunale, accusato di aver compiuto danni e crimini, prima che l'imputato inizi a spiegare che la colpa di tutto è un'ape.

Nella serie Man vs Bee, infatti, Rowan Atkinson interpreta un uomo che lavora come "housesitter" e si ritrova improvvisamente alle prese con un'ape che sembra non volergli dare tregua.

Come prevedibile la situazione scivolerà ben presto nel caos, con conseguenze esilaranti.

Atkinson, indimenticabile interprete di Mr Bean, ha creato la serie insieme a Will Davies, mentre David Kerr si è occupato della sceneggiatura e della regia.

Nel cast degli episodi ci saranno anche Jing Lusi, Claudie Blakley, Tom Basden, Julian Rhind-Tutt, Greg McHugh e India Fowler.