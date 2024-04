La sirenetta: Ariel/Aurora è assetata di sangue nel trailer della versione horror

Un nuovo classico Disney stravolto, come mostra il trailer della nuova versione de La sirenetta, che vede la bella Aurora (Ariel) trasformata in un mostro assetato di sangue.

Non si fermano gli adattamenti in chiave horror dei classici Disney. Stavolta tocca a La sirenetta, delicata storia d'amore mista a un romanzo di formazione che vede protagonista l'angelica Ariel. Nel trailer della versione horror Ariel diventa Aurora ed è assetata di sangue.

La storia originale di Hans Christian Anderson era decisamente più cupa della versione animata Disney e del più recente remake live-action, ma trasformare Ariel (qui chiamata Aurora) in un mostro succhiasangue significa portare le cose a un livello completamente diverso, come mostra il raccapricciante promo disponibile sul sito di MSR Media International (https://www.msrmediainternational.com/thelittlemermaid).

La sinossi

L'archeologo Eric Prince fa una scoperta drammatica su una piccola isola dei Caraibi, prova dell'esistenza di un'antica e avanzata società preistorica. Mentre i suoi scavi sono in corso, incontra la misteriosa e bellissima Aurora Bey e se ne innamora. Il suo arrivo coincide con diversi avvistamenti di sirene e strane sparizioni.

Quando l'amico e mentore di Eric, il dottor Ashley, arriva sull'isola, scopre la vera identità di Aurora e i pericoli del male nascosto all'interno del sito di scavo di Eric. Eric seguirà il consiglio del suo amico o sarà accecato dall'amore e dal potere della sirena, permettendo al mondo di cadere nelle forze del male?

Diretto da Leigh Scott, The Little Mermaid è interpretato da Lydia Helen, Mike Markoff e Jeff Denton, ed è stato classificato col rating R per "linguaggio volgare, violenza e nudità".