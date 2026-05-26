La realtà che non esiste: Andrea Ricciotti vince l’ottava edizione

Il contest under 35 di One More Pictures e Rai Cinema premia "Il primo della classe", una storia su AI, deepfake e manipolazione digitale

Andrea Ricciotti è il vincitore dell'ottava edizione de La realtà che non esiste, il contest ideato da One More Pictures in collaborazione con Rai Cinema e dedicato a giovani autori under 35.

Il riconoscimento è stato assegnato alla sceneggiatura "Il primo della classe", selezionata dalla giuria per la capacità di raccontare con efficacia narrativa uno dei temi più urgenti del presente: il rapporto sempre più fragile tra realtà, percezione e manipolazione nell'era digitale.

Il progetto rientra nel percorso del contest che punta a individuare e sviluppare nuovi talenti dello storytelling contemporaneo, con particolare attenzione ai linguaggi innovativi e alle forme ibride di narrazione tra cinema e digitale. Il corto vincitore verrà infatti prodotto da One More Pictures e Rai Cinema, con supervisione editoriale e creativa condivisa, e sarà realizzato come cortometraggio di durata compresa tra 10 e 20 minuti.

Un progetto legato ai nuovi linguaggi e all'intelligenza artificiale

L'edizione 2026 del contest era incentrata sul tema "Oltre il vetro: fidati è falso", un concept costruito attorno alle dinamiche della comunicazione digitale contemporanea. Social network, intelligenza artificiale e deepfake diventano gli strumenti attraverso cui una verità apparente può trasformarsi in una distorsione capace di avere conseguenze concrete nella vita reale.

L'obiettivo del progetto è quello di raccontare storie in cui un contenuto falso ma credibile diventa il punto di rottura di equilibri personali, familiari o sociali. Il protagonista, nelle linee guida del contest, è spesso un giovane alle prese con una scelta semplice solo in apparenza: fidarsi o verificare, reagire o fermarsi.

Il percorso del contest e la giuria

"La realtà che non esiste" si conferma un laboratorio di sperimentazione narrativa che negli anni ha dato vita a cortometraggi poi presentati anche in contesti di rilievo come la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e distribuiti su RaiPlay. Tra i titoli delle edizioni precedenti figurano "Happy Birthday", "Revenge Room", "La regina di cuori", "La bambola di pezza", "A Voce Nuda", "101%" e "(Im)perfetta".

La sceneggiatura vincitrice è stata scelta da una giuria composta da professionisti del settore audiovisivo e istituzionale, tra cui Paolo Del Brocco, Carlo Rodomonti, Nicola Conversa, Gennaro Coppola, Antonio Cuomo e Barbara Strappato, insieme ad altri membri del comitato.

Nel corso della presentazione dell'ottava edizione è stato inoltre annunciato che il protagonista del cortometraggio sarà Samuele Carrino, confermando la volontà del progetto di valorizzare nuovi volti e nuovi interpreti.

Con questa nuova edizione, il contest rafforza il proprio ruolo di ponte tra creatività giovanile, industria audiovisiva e riflessione sui temi più attuali legati alla trasformazione digitale e al modo in cui le storie vengono oggi raccontate e percepite.