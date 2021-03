La ragazza della palude: David Strathairn nel cast del film

La ragazza della palude, il film tratto dal bestseller di Delia Owens, avrà nel proprio cast anche l'attore David Strathairn.

Il progetto sarà diretto da Olivia Newman e prodotto da 3000 Pictures e Hello Sunshine, la casa di produzione di proprietà di Reese Witherspoon.

La storia del romanzo When the Crawdads Sing - La ragazza della palude ha come protagonista Kya, una giovane donna che viene abbandonata dalla sua famiglia e cresce da sola in una città di provincia. Quando il suo ex fidanzato viene ritrovato morto, Kya si ritrova al centro dell'attenzione e viene considerata la prima sospettata del crimine.

Il libro ha venduto oltre 8.5 milioni di copie in tutto il mondo ed è rimasto per 124 settimane nella classifica dei titoli più venduti negli Stati Uniti. David Strathairn, recentemente tra i protagonisti di Nomadland, farà parte di un cast che comprende anche Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith e Harris Dickinson.

Reese Witherspoon e Lauren Neustadter collaboreranno con Elizabeth Gabler, Erin Siminoff e Aislinn Dunster per realizzare il film.