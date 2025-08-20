La ragazza alla pari stasera su Canale 5: trama e cast della maratona thriller tutta da vedere

Suspense, segreti e rivelazioni nella nuova miniserie thriller con Sally Bretton e Kenny Doughty. Una maratona inedita in quattro episodi tutta da seguire.

Stasera mercoledì 20 agosto, in prima serata su Canale 5, arriva in prima visione assoluta la miniserie thriller inglese The Au Pair, proposta in Italia con il titolo La ragazza alla pari. Mediaset ha scelto di trasmettere tutti e quattro gli episodi in un'unica serata, offrendo agli spettatori una vera e propria maratona televisiva ad alta tensione, capace di incollare il pubblico allo schermo fino a tarda notte.

La miniserie: un thriller domestico pieno di segreti

La ragazza alla pari racconta la storia della famiglia Dalton, apparentemente normale ma attraversata da traumi e misteri. La loro vita cambia quando nella casa arriva Sandrine, giovane ragazza francese che si offre come au pair. Con il suo fascino e i suoi modi gentili conquista subito la famiglia.

Dietro il suo sorriso si nasconde un passato tormentato e un legame sconvolgente con Zoe Dalton, la padrona di casa. Tra colpi di scena, segreti mai rivelati e verità dolorose che riemergono dal passato, la serie si muove tra il dramma familiare e il thriller psicologico, mantenendo viva la tensione fino al gran finale.

La ragazza alla pari: Sally Bretton e Kenny Doughty

Le trame dei quattro episodi

La serie si snoda in quattro ore dense di suspense e sorpresa. Ognuna delle quattro puntate, tutte di circa sessanta minuti, svela un pezzo del puzzle familiare e psicologico, accompagnando lo spettatore nel crescendo emotivo e drammatico che porterà a un finale ad alto impatto.

Episodio 1

Zoe e Chris Dalton sembrano vivere una vita tranquilla con i loro figli, finché in casa non arriva Sandrine, la nuova ragazza alla pari. La giovane instaura subito un legame speciale con i bambini, ma Zoe percepisce qualcosa di inquietante nella sua presenza. Intanto, vecchi segreti minacciano di riemergere.

Episodio 2

La diffidenza di Zoe cresce quando scopre dettagli inspiegabili sul passato di Sandrine. Anche il rapporto con Chris inizia a incrinarsi, mentre l'arrivo di una misteriosa lettera mette in allarme la famiglia. Intanto, Sandrine sembra avvicinarsi troppo a George, il padre di Zoe.

La ragazza alla pari: Ludmilla Makowski è Sandrine

Episodio 3

La tensione esplode: Sandrine rivela un legame sconvolgente con Zoe, che rischia di distruggere ogni equilibrio familiare. Chris si trova costretto a difendere i suoi affari e la sua immagine, mentre il passato oscuro dei Dalton viene a galla con violenza.

Episodio 4

Nel finale ad alta tensione, la verità viene finalmente svelata: Zoe scopre l'identità nascosta di Sandrine e affronta sia il marito che il padre, ognuno portatore di un segreto letale. La resa dei conti è drammatica e segna per sempre il destino della famiglia Dalton.

Cast del thriller La ragazza alla pari

Sally Bretton offre un'interpretazione intensa nel ruolo di Zoe, una donna divisa tra paura e determinazione.

offre un'interpretazione intensa nel ruolo di Zoe, una donna divisa tra paura e determinazione. Kenny Doughty dà corpo a Chris, marito ambiguo sospeso tra amore e menzogna.

dà corpo a Chris, marito ambiguo sospeso tra amore e menzogna. Ludmilla Makowski è la rivelazione della serie: il suo personaggio, Sandrine, oscilla costantemente tra vittima e minaccia, conquistando e inquietando lo spettatore.

è la rivelazione della serie: il suo personaggio, Sandrine, oscilla costantemente tra vittima e minaccia, conquistando e inquietando lo spettatore. Da segnalare anche la presenza di David Suchet nei panni di George, patriarca dai segreti irrisolti. L'attore inglese tra serie e movie, ha dato il volto al Poirot televisivo per un totale di 70 episodi.

Altri protagonisti