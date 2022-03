La pupa e il secchione 2022, le anticipazioni della prima puntata dello show con Barbara D’Urso

La pupa e il secchione 2022 inizia stasera su Italia1 alle 21:20. Barbara D'Urso debutterà al timone del format, che si presenta rinnovato rispetto al passato, con reality, storie di vita e tanto divertimento.

Grazie alle anticipazioni su La pupa e il secchione siamo in grado di dirvi che il programma, lanciato ieri sera da Barbara D'Urso al Grande Fratello Vip 6, come si vede nella clip su Mediaset Infinity, è composto da otto puntate, con la finale prevista per il prossimo 3 maggio. Stasera conosceremo il cast dei concorrenti, alcuni li scopriremo durante il programma, altri già sono noti: Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi e l'archeologo Aristide Malnati. Dello show non farà parte Lorenzo Orsini, il presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia. L'accordo tra la produzione ed il rapper è saltato, come ha annunciato lo stesso ragazzo su Instagram, dove ha parlato di "motivazioni personali".

I 22 concorrenti già nel corso della prima puntata saranno divisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi. Compito principale delle neo coppie sarà quello di scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi universi di appartenenza. Assistere all'incontro/scontro tra pianeti completamente opposti sarà davvero divertente: donne dalla prorompente femminilità e uomini dal fisico mozzafiato accoppiati a studiose e intellettuali, poco avvezzi, al contrario dei loro partner, alla vita sociale e alla cura del loro aspetto.

Le coppie di pupe/secchioni e secchione/pupi vivranno tutti insieme in una villa da sogno. Novità assoluta di questa edizione: il martedì sera i concorrenti potranno uscire dalla villa per essere accolti in studio da Barbara D'Urso. E in un clima giocoso e scanzonato si racconteranno divertendo ed emozionando. Avranno un ruolo centrale anche le storie dei concorrenti e le dinamiche che si creeranno tra di loro in puro stile reality, tra vecchie ruggini che riaffioreranno, conti in sospeso da risolvere, confronti e sorprese inaspettate.

A "La Pupa e il Secchione Show" non poteva mancare una giuria agguerrita, formata: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.