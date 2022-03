Chi è Lorenzo Orsini, il rapper che Vittorio Emanuele avrebbe avuto da una relazione segreta

Lorenzo Orsini, noto agli amanti del rapper come Lollo G, sarebbe figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia, nato da una relazione segreta. Il cantante sarà uno dei concorrenti della nuova edizione de La Pupa il secchione di Barbara D'Urso: è stata proprio la conduttrice ad accendere il gossip, svelando che nel suo programma ci sarebbe stato il figlio di un personaggio famosissimo, non riconosciuto dal padre.

Lorenzo Orsini è nato nel 2000 a Formigine, un comune della provincia di Modena di circa 35mila abitanti. La madre è un'avvocatessa e il padre del ragazzo sarebbe Vittorio Emanuele di Savoia. Il figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II, sposato con Marina Doria dal 1971, avrebbe avuto una relazione extraconiugale da cui sarebbe nato Lorenzo, mai riconosciuto dal padre. Vittorio Emanuele e la mamma di Lorenzo si sarebbero incontrati per motivi lavorativi, visto che l'avvocatessa avrebbe seguito l'erede dei Savoia durante alcune questioni legali. Su Instagram vanta Lollo G. 137mila follower.

Membro della scuderia di Fabrizio Corona, Lorenzo ha avuto la possibilità di aprire concerti di colleghi più famosi come Ghali, Gue Pequeno e Achille Lauro. Il suo ultimo lavoro musicale è una collaborazione con Moreno, il rapper italiano vincitore della dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, per il brano 'Questa volta no'. Secondo i rumors, circolati la scorsa estate, Orsini ha avuto un breve flirt con Maria Laura De Vitis, personaggio noto nei salotti di Barbara D'Urso per essere la ex di Paolo Brosio.

Il presunto fratellastro di Emanuele Filiberto, sarà uno dei partecipanti de la Pupa e il Secchione, che quest'anno sarà presentato da Barbara D'Urso. La conduttrice napoletana, durante Pomeriggio 5, ha affermato "Ormai è uscita ovunque una notizia discussa da tutti i giornalisti, che stanno cercando Emanuele Filiberto chiedendo informazioni. Lui non vuole commentare la notizia. Se fosse vero sarebbe una notizia choc. Si tratterebbe di un figlio segreto, ma pare che Vittorio Emanuele sia stato molto presente con il ragazzo, che è molto famoso e si occupa di musica. Quindi Emanuele Filiberto potrebbe non essere più il solo principe".

Nello stesso programma, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha smentito il rumor, anche se ha lasciato aperto uno spiraglio "ho parlato con Emanuele Filiberto e dice che assolutamente questa è una bufala. Il ragazzo lo conosco anche bene, è stato anche a casa mia. Lui a me non l'ha detto, mi è stato riferito in maniera molto chiaro da persone a lui molto vicine. È però una questione molto delicata".

È probabile, anzi sicuro, che la storia di Lorenzo Orsini sarà rivelata all'interno de La Pupa e il Secchione dove il rapper, laureando in giurisprudenza, sarà uno dei secchioni.