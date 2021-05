La prova del cuoco, lo chef di Antonella Clerici Riccardo Facchini fa coming out: "Sono una donna"

Nuova vita per Riccardo Facchini, lo chef de La prova del cuoco di Antonella Clerici, che con un lungo post su instagram ha fatto coming out come transgender, annunciando che da oggi è una donna, e il suo nome è Chloe, visto che ha iniziato il percorso di transizione più di due anni fa.

I telespettatori de La prova del cuoco ricordano Riccardo Facchini sia al fianco di Antonella Clerici che di Elisa Isoardi nelle ultime due stagioni del cooking show. Lo chef, molto seguito sui social dove dispensa consigli su come fare i tortellini o le tagliatelle al ragù, ha voluto condividere con i suoi follower la prima foto dopo il percorso di transizione che lo ha portato a diventare Chloe: "un'orgogliosa donna transgender".

Nella caption che accompagna il post si legge: "negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi cosí cambiata... Capelli biondi, faccia più tonda ecc.. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l'ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la 'U' maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro".

Raggiunto da TPI Chloe Facchini ha raccontato la sua infanzia e di come la sua sessualità sia stata repressa da un padre dispotico: "A tre anni giocavo con le scarpe, i vestiti e i trucchi di mia madre. Ma mio padre, uomo di destra, quando intuì quello che stava succedendo, fece sparire tutto. Io continuavo a sentirmi inadeguata nei panni di un ragazzino ma ho sempre cercato di sopravvivere in un contesto familiare che comunque era difficile e ostile".

Il post su Instagram è stato accolto da commenti positivi da parte dei follower dello chef. Luisanna Messeri, altro volto noto de La prova del cuoco, è stata tra le prime a scrivere: "Cara Chloe noi ti si voleva prima e te ne vogliamo ancora come e più di prima Importante è vederti e saperti felice sii orgogliosa sempre baci e abbracci", ha affermato la dispensatrice di ricette toscana. Anche Antonella Clerici, conduttrice storica de La prova del cuoco, ha commentato il coming out di Facchini, ma è stata ripresa per il suo commento, perché ha chiamato la chef col nome che aveva prima della transizione.