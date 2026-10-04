La Promessa anticipazioni 5 ottobre: Martina affronta Adriano dopo il bacio

Martina e Adriano devono fare i conti con ciò che è accaduto durante la loro serata insieme, mentre Maria Fernández prende una decisione sulla gravidanza e si prepara ad affrontare Carlo.

Le anticipazioni de La Promessa per la puntata di lunedì 5 ottobre, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano le conseguenze del bacio tra Martina e Adriano. Dopo la serata trascorsa insieme, entrambi devono fare i conti con ciò che è accaduto e con sentimenti che diventano sempre più difficili da ignorare. Nel frattempo, nei quartieri della servitù, Maria Fernández è pronta a prendere una decisione importante sulla sua gravidanza.

Martina affronta Adriano dopo il bacio

L'intensa serata davanti al caminetto lascia un segno profondo in Martina e Adriano. Il bacio che si sono scambiati cambia inevitabilmente il loro rapporto e porta entrambi a interrogarsi su ciò che provano davvero.

All'indomani di quanto accaduto, Adriano non riesce a smettere di pensare a Martina. Il conte deve confrontarsi anche con il dolore legato alla scomparsa di Catalina, mentre questo nuovo sentimento rischia di mettere in discussione le certezze che aveva costruito.

Maria e Carlo si incontrano alla Tenuta

Anche Martina si trova davanti a una scelta difficile. Il bacio con Adriano la costringe a fare chiarezza sui propri sentimenti e sul futuro del suo fidanzamento con Jacobo. Il confronto con Adriano potrebbe quindi rappresentare un momento decisivo per entrambi.

Maria decide di parlare con Carlo

Nel frattempo, la situazione di Maria Fernández diventa sempre più difficile da nascondere. La cameriera, provata dai sintomi della gravidanza, prende una decisione importante: parlare con Carlo e rivelargli che il bambino che aspetta è stato concepito durante la loro notte insieme. La confessione potrebbe cambiare gli equilibri tra i due e aprire un nuovo capitolo nella vicenda della giovane cameriera.

Toño ed Enora continuano a scontrarsi

Nella servitù restano inoltre forti le tensioni tra Toño ed Enora. Le bugie e i sospetti che hanno caratterizzato il loro rapporto continuano ad alimentare il conflitto, mentre la situazione rischia di diventare ancora più complicata.

Anche Lope e Santos rimangono ai ferri corti dopo la violenta rissa legata all'organizzazione del banchetto. Gli equilibri nei locali della servitù sono quindi tutt'altro che ristabiliti.