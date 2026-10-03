La Promessa anticipazioni 4 ottobre: Toño pedina Enora, cosa scoprirà?

Le anticipazioni de La Promessa per la prossima puntata, in onda domani 4 ottobre alle 19:40 su Rete 4, annunciano che Toño continua a indagare sulle bugie di Enora, mentre Lope organizza il banchetto e torna a scontrarsi con Santos. Intanto, un temporale riavvicina Adriano e Martina, che si baciano davanti al camino, mentre Maria Fernández continua a nascondere la sua gravidanza.
La Promessa anticipazioni: Toño aspetta una mossa di Enora
La scoperta dell'ennesima menzogna spinge Toño a cambiare strategia nei confronti di Enora. Anziché affrontarla di petto provocando una spaccatura irreparabile, il giovane sceglie la strada della cautela: Toño decide di sorvegliare la ragazza molto strettamente e in totale segreto, sperando che lei non si accorga di essere pedinata e trovi da sola il coraggio di confidarsi, spiegando le reali motivazioni dietro il suo ambiguo comportamento.
Adriano e Martina si lasciano andare alla passione
Parallelamente, al piano nobile l'atmosfera si scalda improvvisamente. Sorpresi da un temporale improvviso, Adriano e Martina si ritrovano da soli a trascorrere un'intima serata al caldo del caminetto: grazie alla complicità e il conforto reciproco in un momento difficile, tra i due scatta una scintilla irrefrenabile che culmina in un bacio passionale.
Lope festeggia, ma Santos non accetta la sconfitta
Nei locali della servitù, l'aria resta pesantissima anche dopo il violento scontro fisico sfociato a margine dei preparativi. La rivalità tra Lope e Santos non accenna a placarsi: il cuoco festeggia con orgoglio il fatto che il suo nome e il suo talento siano finalmente riconosciuti da tutti (seppur legati allo pseudonimo di Madame Cocotte inventato da Santos per derubarlo), mentre il giovane cameriere non riesce a mandare giù la sconfitta e la perdita del denaro.
Maria Fernández sempre più provata nel fisico e nella mente
Nel frattempo, lo stato di prostrazione di Maria Fernández raggiunge livelli d'allarme. Sempre più sotto stress per il peso della gravidanza e per la presenza costante di Carlo al palazzo, la cameriera vive con i sensi di copla perche continua a tacergli la verità, incapace di rivelargli che il figlio che porta in grembo è stato concepito proprio con lui.