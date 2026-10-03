La Promessa anticipazioni 4 ottobre: Toño pedina Enora, cosa scoprirà?

Toño cambia strategia con Enora e decide di sorvegliarla in segreto, mentre un improvviso temporale avvicina Adriano e Martina e porta a un momento di forte intimità tra i due.

Le anticipazioni de La Promessa per la prossima puntata, in onda domani 4 ottobre alle 19:40 su Rete 4, annunciano che Toño continua a indagare sulle bugie di Enora, mentre Lope organizza il banchetto e torna a scontrarsi con Santos. Intanto, un temporale riavvicina Adriano e Martina, che si baciano davanti al camino, mentre Maria Fernández continua a nascondere la sua gravidanza.

La Promessa anticipazioni: Toño aspetta una mossa di Enora

La scoperta dell'ennesima menzogna spinge Toño a cambiare strategia nei confronti di Enora. Anziché affrontarla di petto provocando una spaccatura irreparabile, il giovane sceglie la strada della cautela: Toño decide di sorvegliare la ragazza molto strettamente e in totale segreto, sperando che lei non si accorga di essere pedinata e trovi da sola il coraggio di confidarsi, spiegando le reali motivazioni dietro il suo ambiguo comportamento.

Adriano e Martina si lasciano andare alla passione

Parallelamente, al piano nobile l'atmosfera si scalda improvvisamente. Sorpresi da un temporale improvviso, Adriano e Martina si ritrovano da soli a trascorrere un'intima serata al caldo del caminetto: grazie alla complicità e il conforto reciproco in un momento difficile, tra i due scatta una scintilla irrefrenabile che culmina in un bacio passionale.

Enora Mendez è interpretata da Sara Font

Lope festeggia, ma Santos non accetta la sconfitta

Nei locali della servitù, l'aria resta pesantissima anche dopo il violento scontro fisico sfociato a margine dei preparativi. La rivalità tra Lope e Santos non accenna a placarsi: il cuoco festeggia con orgoglio il fatto che il suo nome e il suo talento siano finalmente riconosciuti da tutti (seppur legati allo pseudonimo di Madame Cocotte inventato da Santos per derubarlo), mentre il giovane cameriere non riesce a mandare giù la sconfitta e la perdita del denaro.

Maria Fernández sempre più provata nel fisico e nella mente

Nel frattempo, lo stato di prostrazione di Maria Fernández raggiunge livelli d'allarme. Sempre più sotto stress per il peso della gravidanza e per la presenza costante di Carlo al palazzo, la cameriera vive con i sensi di copla perche continua a tacergli la verità, incapace di rivelargli che il figlio che porta in grembo è stato concepito proprio con lui.