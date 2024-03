La Promessa anticipazioni 27 marzo: Manuel rinuncia al suo sogno e chiede aiuto a Jana

La Promessa torna in onda su Canale 5 mercoledì 27 marzo alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì.

La promessa: riassunto del 26 marzo

Catalina si è slogata la caviglia dopo la caduta causata segretamente dalla Baronessa per permettere a Lorenzo di andare in banca al posto della ragazza. Candela vuole organizzare una cena per ringraziare Don Carlos, così chiede aiuto a Lope per il menu e il permesso a Donna Pia di utilizzare il suo ufficio per la cena.

Anticipazioni del 27 marzo: Manuel e Jana litigano su come aiutare Jimena

Manuel si rivolge a Jana per discutere di come potrebbero aiutare Jimena durante le difficoltà della sua gravidanza. Tuttavia, la situazione prende una piega inaspettata quando Jana accusa Jimena di mentire, scatenando un acceso litigio tra i due.

Nella prossima puntata: Manuel riceve un'opportunità unica

Dopo un confronto con Don Pedro riguardo ai progetti futuri, Manuel si confida con Jana, scusandosi per il litigio precedente. Rivela quindi di essere stato invitato a partecipare alla Coppa Herzog Staackman, il suo sogno di una vita. Nonostante questo, l'entusiasmo di entrambi si spegne quando Manuel rivela di non poter partecipare a causa di Jimena.