La Promessa anticipazioni 23 ottobre: Curro cede a Manuel, Martina mente a Margarita

La Promessa torna con una nuova puntata, in onda alle 19:40 su Rete 4, ricca di tensioni e colpi di scena. La soap opera spagnola continua a intrecciare segreti familiari, amori complicati e scontri che mettono a dura prova gli equilibri di Palazzo Luján. Scopriamo cosa succede nel prossimo episodio.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata del 23 ottobre

Le condizioni psicologiche di Curro e i rapporti sempre più difficili tra i protagonisti alimentano nuovi conflitti, mentre le questioni sentimentali rischiano di trasformarsi in problemi sempre più grandi. Nella puntata di venerdì 23 ottobre 2026, Manuel tenta di salvare il fratello, mentre Martina cerca di nascondere a Margarita la verità sul suo rapporto con Jacobo.

Manuel non si arrende e affronta Curro con il fucile puntato

Nel bosco, Curro continua a urlare contro Manuel e a minacciarlo con il fucile da caccia. Il marchesino, però, non ha intenzione di abbandonare il fratello e avanza lentamente verso di lui, deciso a calmarlo e a riportarlo a casa. Nonostante il pericolo, Manuel continua a dimostrargli il proprio affetto, cercando di raggiungerlo prima che la situazione precipiti.

Xavi Lock è Curro ne La promessa

Curro abbassa la guardia e abbraccia Manuel

La determinazione di Manuel riesce infine a incrinare le difese di Curro. Sopraffatto dall'affetto che lo lega al fratello e dal dolore accumulato negli ultimi mesi, il giovane abbassa il fucile e si lascia raggiungere. I due si stringono in un abbraccio intenso e commovente, un momento che segna una svolta nel loro rapporto dopo un periodo contraddistinto da sofferenza e isolamento dalla famiglia da parte di Curro.

Gonzalo Ramos interpreta Jacobo Monteclaro

Martina mente a Margarita e nasconde la verità sulle nozze

A Palazzo Luján, Margarita torna a interrogare la figlia sul motivo per cui il matrimonio con Jacobo non sia stato ancora celebrato. Messa alle strette, Martina sostiene che lei e il fidanzato vogliano semplicemente procedere con calma, senza affrettare le nozze. La spiegazione, tuttavia, sembra più un tentativo di nascondere i problemi della coppia che una decisione realmente condivisa.

Jacobo smentisce Martina e alimenta i sospetti di Margarita

La versione di Martina rischia di crollare quando Jacobo parla direttamente con Margarita. Il giovane lascia intendere che, se la decisione dipendesse soltanto da lui, sposerebbe Martina immediatamente. Le sue parole contraddicono quanto appena raccontato dalla fidanzata e spingono Margarita a interrogarsi sulle vere ragioni del rinvio delle nozze, aprendo nuovi interrogativi sul futuro della coppia.