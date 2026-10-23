La Promessa anticipazioni 24 ottobre: Toño si confida con Manuel, Carlo indaga su Angela

La Promessa è la soap opera spagnola ambientata nella tenuta dei Luján, dove intrighi familiari, amori contrastati e segreti continuano a intrecciarsi tra le stanze del palazzo e gli alloggi della servitù. Scopriamo cosa succede nel prossimo episodio.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata del 24 ottobre

Nella puntata di sabato 24 ottobre 2026, in onda alle 19:45 su Rete 4, i protagonisti dovranno affrontare nuove tensioni: Toño si confiderà con Manuel sui suoi timori per la relazione con Enora, mentre la giovane sarà preoccupata per le possibili conseguenze della decisione sui motori.

Nel frattempo, il nuovo valletto Carlo cercherà di scoprire cosa si nasconde dietro l'annullamento delle nozze di Angela, mentre Teresa tornerà a scontrarsi con Cristóbal per difendere la servitù. Nel corso della settimana, i rapporti a Palazzo Luján continueranno così a essere messi alla prova da segreti, differenze sociali e lotte di potere.

Toño confida a Manuel le paure per il futuro con Enora

I dubbi sentimentali continuano a tormentare Toño, che decide di confidarsi con Manuel e di raccontargli le sue preoccupazioni per la relazione con Enora. Il giovane teme che le sue umili origini contadine e la differenza di classe sociale possano rappresentare un ostacolo insormontabile e impedire alla famiglia della ragazza di accettarlo. Il timore di non essere considerato all'altezza della giovane alimenta così le sue insicurezze, lasciandolo incerto sul futuro della loro storia.

Sara Font su Instagram, l'attrice interpreta Enora ne La Promessa

Enora teme la reazione del Duca dopo la decisione sui motori

Anche Enora vive momenti di forte preoccupazione. La concessione della licenza per la costruzione e la vendita dei motori ad altre imprese rischia infatti di compromettere i piani di monopolio del Duca de Carvajal y Cifuentes. La giovane teme che l'uomo possa reagire con furia quando scoprirà che le autorizzazioni sono state ufficialmente concesse anche ad altre aziende. La decisione potrebbe avere conseguenze importanti sugli equilibri in gioco e alimentare ulteriormente la tensione a Palazzo Luján.

Carlo indaga su Angela ma si imbatte nelle reticenze della servitù

Nei locali della servitù, il nuovo valletto Carlo comincia a interessarsi alle vicende passate della tenuta. Il ragazzo cerca di capire perché il matrimonio tra Angela e Don Lorenzo sia stato annullato all'ultimo momento, ma Simona e Candela preferiscono mentire e nascondergli i veri motivi della rottura.

Sara Molina interpreta María Fernández

Insospettito dal comportamento delle due cuoche, Carlo decide di rivolgersi a Maria Fernández per ottenere maggiori informazioni. Maria, tuttavia, cerca di minimizzare l'accaduto e di evitare che la verità sul tentativo di suicidio di Angela si diffonda tra gli abitanti della tenuta. Il mistero sulle nozze annullate resta quindi al centro delle domande del nuovo arrivato.

Teresa affronta Cristóbal per proteggere la servitù

Infine, Teresa decide di intervenire ancora una volta per difendere i domestici dal clima di paura che si respira nella tenuta. La donna affronta Don Cristóbal e gli chiede con fermezza di smettere di minacciare continuamente la servitù con il licenziamento.

Il confronto mette nuovamente in evidenza la tensione tra Teresa e il maggiordomo, mentre la donna cerca di proteggere i colleghi dalle continue intimidazioni. La situazione a Palazzo Luján rimane delicata e i rapporti tra chi lavora nella tenuta continuano a essere condizionati da timori e contrasti.