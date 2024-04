La Promessa anticipazioni 10 aprile: Salvador e Lope continuano a litigare, Jana è incastrata da Manuel

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa torna in onda su Canale 5 aprile alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La serie è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. La soap è visibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 9 aprile, Lope e Salvador continuano a non rivolgersi la parola. Jana si trova davanti a Curro, ha bisogno di sapere cosa farà ora che conosce il suo passato e le sue vere origini: i due sono fratello e sorella.

Curro ha scoperto di essere il fratello di Jana

Anticipazioni del 10 Aprile: Nessuno riesce a fare da paciere tra Lope e Salvador, Jana ha uno scatto d'orgoglio

Maria Fernandez chiede a Mauro di aiutarla a far riconciliare Lope e Salvador. Manuel impone a Jana di aiutare la suocera, la Duchessa di Infantes, che soffre di dolori derivanti dalla lombalgia. La donna, sempre più insofferente per gli inganni di Jimena, nonostante sia riluttante, accetta l'incarico ma rifiuta la mancia che Mercedes vuole darle.

Manuel mette in difficoltà Jana con una richiesta particolare

Nei giorni precedenti, Simona ha confessato a Candela tutta la verità sui suoi figli ed ora le due cameriere si sono riconciliate e stanno continuando a prendere lezioni per migliorare la loro cultura e capacità di scrittura.