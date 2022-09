La principessa Charlotte piange al funerale della regina Elisabetta II e i social si commuovono (FOTO)

La famiglia reale britannica si è riunita durante la giornata di oggi per il funerale della regina Elisabetta II: comprensibilmente, l'evento ha commosso tutte le persone che hanno preso parte alla cerimonia, compresa la principessa Charlotte, come riportato da Entertainment Tonight.

La principessa è stata vista uscire dall'Abbazia di Westminster, dove si sono svolti i funerali della regina, e quando la bara della regina è stata posizionata all'interno del carro funebre la piccola si è asciugata le lacrime. Charlotte era circondata da altri membri della famiglia tra cui sua madre, Kate Middleton, e il fratello maggiore, il principe George.

ET ha riferito che, sebbene la principessa abbia subito smesso di piangere, è chiaro che quella di oggi è stata una giornata difficile per tutti i membri della famiglia reale. Charlotte, 7 anni, ha commosso anche migliaia di fan che hanno scelto Twitter per condividere i propri pensieri sul giorno solenne.

Durante la cerimonia, i bambini hanno anche abbracciato la zia Meghan Markle e, dopo il funerale, Charlotte è salita su un auto unendosi a Camilla e a Kate al fine di seguire la processione della bara. Charlotte ha anche indossato dei gioielli importanti per la prima volta, almeno per quanto concerne la sua vita pubblica: i fotografi, nello specifico, hanno immortalato una spilla a ferro di cavallo in onore della sua bisnonna che, come sappiamo, amava profondamente l'equitazione.