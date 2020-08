La piccola principessa, stasera su Italia 1 il film di Alfonso Cuarón

Stasera su Italia 1, alle 21:19, va in onda La piccola principessa, il film liberamente ispirato al romanzo La piccola principessa pubblicato da Frances Hodgson Burnett nel 1905. La pellicola è diretta da Alfonso Cuarón, il primo regista messicano ad aggiudicarsi l'Oscar al miglior regista.

La piccola Sara Crewe frequenta un collegio esclusivo, la bimba è molto generosa con un padre molto ricco. Il papà, volontario in guerra, viene dichiarato morto per un errore di identificazione, ma in realtà il Capitano Crewe è gravemente ferito e soffre di amnesia. Il governo britannico confisca il patrimonio del padre e Sara per mantenersi dovrà fare la sguattera nella stessa scuola.

La piccola principessa è diretto da Alfonso Cuaróne interpretato da Eleanor Bron, Liam Cunningham (in un doppio ruolo), la piccola Sara Crewe è interpretato da Liesel Matthews, accanto a loro troviamo Vanessa Lee Chester, Rusty Schwimmer, Arthur Malet ed Errol Sitahal. La protagonista del film, Liesel Matthews, oggi è una delle donne più ricche del mondo e leader nel settore degli investimenti collettivi e fondatrice della Blue Haven Initiative.

La piccola principessa è il remake dell'omonimo film del 1939 con protagonista Shirley Temple ed è tratto da La piccola principessa, un romanzo per ragazzi scritto da Frances Hodgson Burnett. Nel corso degli anni sono stati prodotti diversi musical e pellicole per il piccolo e grande schermo in vari paesi del mondo ispirati a questo romanzo.