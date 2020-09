La Partita, su Netflix in streaming da oggi

Inizia settembre e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie all'arrivo del film La Partita: ad arrivare in streaming oggi è la pellicola a tema calcio con Francesco Pannofino, Giorgio Colangeli e molti altri ancora.

Roma. In una domenica di maggio, nella quale si gioca l'ultimo match del campionato di calcio, per un gruppo di persone si tiene una partita ancora più importante di quella sul rettangolo verde. Ma tutto passa da essa. Italo, presidente di un'associazione sportiva, cerca di ottenere il proprio riscatto, perché ha scommesso tutto ciò che ha sull'andamento della gara. L'allenatore Caudio Bulla, che nella sua carriera non ha mai vinto nulla, oggi spera di ottenere un desiderato titolo. Antonio, il capitano della squadra, vorrebbe un giorno diventare un professionista. Così, quei novanta minuti sembreranno un'eternità per vivere, per decidere e per sognare.

La Partita: una sequenza del film

Scritto e diretto da Francesco Carnesecchi, La partita è interpretato, oltre che da Francesco Pannofino e Alberto Di Stasio, anche da Giorgio Colangeli, Gabriele Fiore, Daniele Mariani, Lidia Vitale, Fabrizio Sabatucci, Simone Liberati, Giulia Schiavo, Veruska Rossi, Giada Fradeani, Giulia Cragnotti (volto della serie tv Jams), Francesca Antonelli, Stefano Ambrogi ed Efisio Sanna.

