La partita del cuore 2020 stasera su Rai1, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso tra i capitani

Stasera su Rai1, alle 21:25, va in onda La partita del cuore 2020, storico appuntamento con la nazionale cantanti che quest'anno diventa "Chi vincerà la partita del cuore? - Edizione Speciale", condotta da Carlo Conti.

Per la prima volta a sfidarsi allo Stadio Bentegodi di Verona saranno quattro squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Salmo e Massimo Giletti che, grazie ai social, "costruiranno" ognuno la propria squadra. Dovranno cercare e ingaggiare un portiere tra i campioni del panorama calcistico, una calciatrice della Nazionale di calcio femminile, altri artisti e cantanti ma anche lavoratori del mondo dello spettacolo, oltre a un direttore tecnico. Le squadre si sfideranno in due partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e in una "finale", tutto in un'unica serata.

In questa 29esima edizione speciale della Partita del Cuore, la Nazionale Cantanti, guidata dal suo presidente Enrico Ruggeri, svolgerà il ruolo di "game master", coordinando tutta la preparazione dell'evento. La formula innovativa di quest'anno è stata ideata da Gianmarco Mazzi e Gianluca Pecchini, che si occupano anche dell'organizzazione generale della serata. L'evento si inserisce nel progetto nazionale "Da Verona accendiamo la musica", prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni italiane della musica, a sostegno della raccolta fondi promossa da Music Innovation Hub - Impresa Sociale a favore dei lavoratori dello spettacolo.