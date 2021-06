La nuova Hollywood - La riscrittura di generi del cinema classico disponibile in libreria

La Nuova Hollywood. La ri-scrittura di generi del cinema classico, lo scritto di Vera Mancini (Santelli editore, 2021) sarà presto disponibile online e in tutte le librerie!

Con La Nuova Hollywood, Vera Mancini, in collaborazione con Matteo Fantozzi, autore della prefazione, è riuscita a creare un manuale per chiunque abbia il desiderio di avvicinarsi al mondo del cinema e alla sua storia. Il volume si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a studiosi e appassionati di Cinema e cultura americana. Perciò, che venga scelto come lettura personale o come testo accademico integrativo, il saggio può essere apprezzato a pieno sia da neofiti del mondo cinematografico, sia da giovani ragazzi e studenti che si avvicinano a questa realtà per la prima volta nella vita.

A renderlo un volume così versatile sono la chiarezza espositiva e la prosa scorrevole e accattivante, attraverso le quali Vera Mancini offre un'analisi di diverse pellicole in forma di racconto, quasi a voler trasportare il lettore in un viaggio intimo e, allo stesso tempo, globale, all'interno dei diversi generi del cinema americano. Poliedricità, diversificazione e comparazione stilistica e tematica: il lettore entrerà in contatto con la vera natura di questo mondo straordinario.

Chiunque avrà tra le mani le pagine di questo libro diverrà testimone diretto dello sviluppo e del cambiamento del Cinema e della Società americana, i quali sono sempre pronti a mostrare al pubblico le loro infinite sfaccettature. Infatti, l'autrice ha voluto trasmettere al pubblico dei lettori le peculiarità distintive di una copiosa sfilza di autori appassionati al cinema classico. Parliamo di quel cinema del passato che ha fatto da padre a tutte le nuove correnti, tramite il quale si possono riscoprire nuovi modi di interpretare la realtà che ci circonda e, perciò, il nostro presente. Bisogna partire da ciò che ci ha preceduti per poter comprendere davvero ciò che siamo ora e il perché. La chiave di lettura di questo saggio si trova, per l'appunto, nel concepire come fattore essenziale lo studio e l'analisi della propria storia, in questo caso quella del cinema classico americano, per poter essere narratori in prima persona della nostra realtà.