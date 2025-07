La notte nel cuore, cosa succederà negli episodi del 27 luglio su Canale 5? Nuh e Melek preparano la vendetta

Si rinnova stasera su Canale 5, a partire dalle 21:30, il consueto appuntamento domenicale con La notte nel cuore, la soap con Ece Uslu e Hafsanur Sancaktutan. Se nella scorsa puntata Sumru era stata costretta a rivelare il suo segreto, in questa vedremo i gemelli Nuh e Melek preparare il proprio piano di vendetta.

La notte nel cuore, le anticipazioni del 27 luglio: uno scandalo travolge i Sansalan

Sumru (Ece Uslu) e sua madre Nihayet (Isil Yucesoy), cacciate da villa Sansalan e abbandonate in una zona isolata, sono costrette a passare la notte in una grotta per difendersi dagli animali selvatici. Enise (Ayse Tunaboylu) scopre dove si trovano e corre a cercarle per portarle al riparo. Una volta trovate, infatti le conduce a casa della sorella Zehra, dove rivela di essersi licenziata non appena scoperto quanto stava accadento.

Nel frattempo i Sansalan si trovano a far fronte a un nuovo scandalo: le foto di Cihan (Burak Tozkoparan) e Melek (Hafsanur Sancaktutan) che si baciano vengono pubblicate online. Samet chiede al figlio di spiegare pubblicamente l'accaduto nel corso di unaconferenza stampa. Cihan e Melek si dicono d'accordo ma poi, a cena, complice qualche bicchiere di vino di troppo, i due si spingono dove fin qui non avevano mai osato!

Come finisce la puntata di domenica 27 luglio?

Tahsin (İlker Aksum), grazie a un informatore anonimo che lavora nella villa, scopre che Nuh (Aras Aydin) e Melek sono stati rapiti e tenuti prigionieri nel maneggio dei Sansalan. Così va da loro per liberarli. Una volta liberi, Nuh e Melek incendiano il maneggio: i due fratelli giurano a se stessi che questo sarà solo il primo atto della loro vendetta.

Cihan e Samet capiscono però che c'è qualcuno che sta approfittando della rabbia cieca dei due gemelli.

Il maggiore dei Sansalan tra l'altro cerca una riconciliazione con Sumru e sua madre, ma la donna non vuole avere più niente a che fare con l'ex marito e la sua famiglia. Nihayet però non può accettare una simile decisione da parte della figlia, così Enise rimane la sola a sostenere la decisione di Sumru. Intanto sia Harika (Derin İnce) che Esat (Genco Ozak) non vogliono più sapere niente della loro madre.