La notte nel cuore: la trama della quarta puntata, in onda domenica 15 giugno su Canale 5

La notte nel cuore, la serie turca che tiene compagnia al pubblico di Canale 5 nel weekend, è giunta ormai alla sua quarta puntata. Nell'appuntamento di domenica 15 giugno il segreto che lega i gemelli Nuh e Melek a Sumru comincerà a venire a galla, causando ulteriori problemi in un contesto familiare già molto complicato.

La notte nel cuore: le anticipazioni della quarta puntata

I Sansalan sono tutti presi dai preparativi per la cerimonia dell'hennè, ma i segreti che ancora si celano sotto la superficie sono pronti a venire a galla.

Harika organizza una festa sfarzosa ma la sua sorpresa è un'umiliazione pubblica per Sevilay, già a un passo dalla fuga.

Nuh e Melek, ormai entrati nelle grazie della famiglia Sansalan, premono su Sumru perchè riveli al suo attuale marito di essere effettivamente la madre dei due fratelli. E alla fine, dilaniata dai sensi di colpa, Sumru deciderà in effetti di affidare a qualcuno il suo segreto.

Ma il peggio è dietro l'angolo: Sevilay, incapace di accettare una sorte che per lei sembra già scritta, decide di fuggire, desiderando solo di poter ricominciare una vita lontana dalla sua famiglia. Ad aiutarla c'è Nuh.

Cihan e Melek, al contrario, si avvicinano sempre di più, e scoprono di avere in comune un'esperienza che ha profondamente segnato le loro vite.

Mentre Samet e Hikmet cercano di riportare indietro Sevilay, Sumru, in un crescendo di disperazione, ora teme che la verità sul proprio passato venga rivelata.

Al colmo della tensione, Hikmet ha un infarto e viene portata d'urgenza in ospedale.

Sevilay, sentendosi in colpa per quanto accaduto a sua madre, decide di tornare a casa e, al suo capezzale, le promette che accetterà di sposare chiunque i suoi genitori scelgano.

Cihan, dopo aver scoperto una truffa milionaria, deve concludere un affare con Tahsin per accontentare delle top model ospiti in un albergo della sua famiglia.

Nuh invece scopre qualcosa di molto interessante: l'infarto di Hikmet era tutta una macchinazione per costringere Sevilay al matrimonio combinato.