La notte nel cuore torna stasera su Canale 5: Sumru rivela il suo segreto! Samet è furioso

La notte nel cuore arriva alla resa dei conti: nella puntata in onda stasera su Canale 5 in prima serata Sumru sarà costretta a confessare il segreto che custodisce da oltre 20 anni, scatenando la furia del marito Samet

Dopo l'appuntamento eccezionale di martedì scorso, La notte nel cuore torna stasera su Canale 5, in prima serata, nella sua consueta collocazione domenicale. Una puntata che si preannuncia decisiva fin dalle anticipazioni: la famiglia Sansalan scoprirà infatti il segreto che Sumru custodisce da più di 20 anni.

Le anticipazioni del 20 luglio di La notte nel cuore

Hikmet fa firmare il trasferimento di proprietà della villa a Sumru. Nuh intanto vi fa ritorno con dei lividi sul volto. Nonostante le domande di Sevilay e Melek, lui decide di non rivelare quanto gli è accaduto. Bunyamin però racconta a Canan cos'è successo fra Esat e Nuh.

E non questo il solo pettegolezzo: i due hanno capito ormai da tempo che fra Melek e Cihan e Sevilay e Nuh c'è del tenero.

Quella sera stessa Hikmet si presenta a cena indossando i gioielli della madre al solo scopo di provocare Sumru. E come da previsioni la donna finisce per litigare con Samet. Nihayet prova a placare gli animi e giustifica la figlia dicendo che Sumru è così nervosa perché preoccupata della salute del marito.

Hikmet intanto va a casa di Tahsin e, non trovandolo, si intrufola nella sua camera da letto e trova un dipinto che ritrae Sumru. Corre a comunicarlo al fratello Samet, il quale va subito a casa di Tahsin per affrontarlo. Il quadro però non è più lo stesso e ritrae una donna che non è certo Sumru. Così, Samet affronta la sorella Hikmet, dicendole di smettere di infastidire sua moglie.

Ma ormai non si può più rimandare il momento della verità: Sumru ammette davanti ai presenti a villa Sansalan di essere la madre di Nuh e Melek, rivelando che i due ragazzi sono in realtà il frutto di uno stupro da parte del suo ex marito. Per questo ha deciso di abbandonare la famiglia dopo la loro nascita.

Nessuno però pare credere a questa versione, men che meno i suoi figli, che abbandonano la villa. Samet, fedele al suo giuramento, decide di non perdonare Sumru, che viene anche accusata di un tradimento ai danni di Samet.

Cacciata dalla villa insieme a sua madre Nihayet, a Sumru viene almeno risparmiata l'esultanza di Hikmet, che ha addirittura insinuato una relazione tra Sumru e Tahsin.

Anche Enise, per solidarietà, lascerà la villa, mentre Nuh e Melek torneranno alla pensione di Gulfidan. Purtroppo, una volta arrivati a destinazione, i gemelli vengono aggrediti in camera da un gruppo di uomini e trascinati via. Nihayet e Sumru invece vengono abbandonate in una zona desolata e sono obbligate a trascorrere la notte in una grotta per proteggersi dai lupi.

Come finisce stasera la soap turca

Nuh e Melek vengono portati in una scuderia, rinchiusi separatamente e legati a una sedia. Davanti a loro ci sono Cihan, Samet ed Esat, che li interrogano per avere più informazioni possibili. Sono convinti che dietro il loro arrivo a villa Sansalan si nasconda altro.

Hikmet intanto raduna tutto il personale di Villa Sansalan per un discorso: Sumru non c'è più, tutto dovrà cambiare e sarà lei a impartire gli ordini per la servitù. Canan sarà il nuovo capo del personale.