La notte nel cuore stasera in TV su Canale 5: ecco cosa succederà nella puntata di domenica 7 settembre

Dopo i colpi di scena della scorsa settimana, La notte nel cuore torna su Canale 5 con il suo ormai consueto appuntamento domenicale. Nella puntata in onda in questo 7 settembre, in prima serata, scopriremo che la "controffensiva di Tahsin" sta cominciando ad avere i suoi effetti sulla famiglia Sansalan.

La notte nel cuore: il riassunto della puntata precedente

Negli episodi 40, 41 e 42 della soap turca, Hikmet e Samet intimano a Enise di non aiutare più Sumru.

Convinta di aver ucciso Cihan, Melek vuole buttarsi da un ponte, poi vuole costituirsi, ma Tahsin le fa cambiare idea e la spinge a pensare alla piccola vita che porta in grembo. Sumru scopre che la casa di Enise è stata demolita e si scontra con sua madre a proposito di Harika. Melek viene arrestata e Nuh la raggiunge.

Le anticipazioni di domenica 7 settembre: Cihan viene dimesso dall'ospedale

Nonostante sua figlia l'abbia accusata, Nihayet va da Sumru per chiarire che lei ha tutta l'intenzione di combattere contro Hikmet per vendicarsi. Tahsin cerca di tranquillizzare Nuh, in pena per sua sorella, ma il giovane ha tutte le ragioni per essere preoccupato: Cihan, non più in pericolo di vita e quindi dimesso dall'ospedale, è pronto a testimoniare in tribunale contro Melek.

Infatti le cose sembrano mettersi male per la ragazza: Cihan conferma che è stata proprio lei a sparargli e il giudice la condanna a tornare dietro le sbarre. Nuh ha quindi un'idea folle: sparare nuovamente a Cihan e prendersi così la colpa anche dell'attacco precedente, ma Tahsin riesce a dissuaderlo. Lui ha un piano per tirare fuori sua sorella dalla prigione.

Hikmet fa di tutto per convincere Samet che tra Tahsin e Sumru c'è del tenero. Esat piomba come una furia nel negozio di tappeti e accusa Sumru di tramare alle spalle di tutti con Nuh e Tahsin, poi, in un impeto di rabbia, danneggia il negozio. Su una cosa però Esat ha ragione: Tahsin sta tramando qualcosa e i risultati saranno presto sotto gli occhi di tutti.

L'uomo infatti nomina Nuh suo rappresentante e lui, in virtù del nuovo ruolo, può assumere il comando dell'albergo mandando via Samet, Cihan ed Esat. Sevilay si felicita con Hikmet per quanto accaduto.

Temendo che Sevilay possa donare tutta la sua eredità a Nuh e Tahsin, Hikmet esorta il fratello a ritirare la causa di paternità.

Sumru a questo punto decide di costringere Harika e Samet a sottoporsi a un test del DNA. Poi decide di andare in carcere a trovare Melek ma le guardie le negano un colloquio. Interviene nuovamente Tahsin, che riesce a procurarsi un permesso speciale. Dopo molto tempo, madre e figlia possono finalmente incontrarsi ancora.

Dove vedere La notte nel cuore

La serie turca, in onda per tutta l'estate, eccettuata la piccola pausa ad agosto, per la seconda settimana farà compagnia al pubblico con due appuntamenti: oltre a stasera, infatti, La notte nel cuore tornerà su Canale 5 anche martedì 9 settembre, alle 21:40 circa.

Tutti gli espisodi della dizi sono visibili naturalmente in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma Mediaset Infinity.