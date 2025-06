La notte nel cuore stasera su Canale 5: le anticipazioni di domenica 22 giugno

Continua l'avventura in prima serata della serie turca La notte nel cuore: nella puntata di domenica 22 giugno Nuh viene ingiustamente accusato di omicidio e finisce in carcere

La notte nel cuore, nel giro di sette giorni, farà compagnia al pubblico di Canale 5 in prima serata per ben tre volte. Non soltanto la puntata di domenica 22 giugno, in onda come sempre alle 21:30, ma anche altri due appuntamenti venerdì 27, in sostituzione di Tradimento, e domenica 29 giugno.

La notte nel cuore: cosa succederà nella puntata di stasera

Mentre Cihan, amareggiato per il tradimento, tende una trappola al fratello Esat, Nihayet, preoccupata per la famiglia, decide di eliminare il pericolo rappresentato da Nuh e Melek, fingendo di avere appena scoperto il terribile segreto di Sumru.

Hikmet, in un confronto con Tahsin, nuovo propritario della casa, sente che quell'uomo sta nascondendo qualcosa. Cihan e Sevilay hanno accettato di procedere con il matrimonio combinato, ma solo perchè hanno segretamente deciso di divorziare appena possibile.

Nihayet tenta una riconciliazione con i suoi nipoti, lasciando a Sumru il compito di raccontare la verità, ma quando Nuh viene arrestato con l'accusa di omicidio, c'è qualcuno che pensa sia stata proprio la nonna a tendere un tranello. Melek, che non riesce a credere al fatto che l'anziana donna possa aver fatto loro del male, accetta l'aiuto di Cihan, che assume un avvocato per difendere il fratello.

Harika si ferisce in un incidente domestico, Sumru discute con la madre sul destino di quei due figli con cui non riesce a riconciliarsi.

Cihan, intanto, giura all'amata Melek, di cui raccoglie le angosce e le confidenze, di riportare Nuh nuovamente in libertà.

Ma il direttore della prigione in cui Nuh è detenuto informa Cihan che quello stesso giorno si è presentata una donna con la richiesta di parlare con il detenuto, sostenendo di essere sua cugina: è Sevilay.

L'avvocato nel frattempo indaga e trova le prime prove dell'innocenza di Nuh: Cihan decide di difenderlo agli occhi di suo padre, Samet, e del resto della famiglia. E non è la sola questione che Cihan dovrà affrontare: Bunyamin ha diffuso delle chiacchiere compromettenti sul conto di Sevilay. Lo scontro fisico con l'uomo è violento ma alla fine Cihan lascia che sia la futura moglie a decidere la sorte del "maggiordomo".