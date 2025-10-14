La notte nel cuore torna eccezionalmente stasera su Canale 5: chi vuole uccidere Tahsin?

La notte nel cuore cambia giorno di trasmissione per esigenze di palinsesto e si prepara a far compagnia al pubblico di Canale 5 in questo martedì 14 ottobre, ma le anticipazioni sono funeste

Il pubblico di Canale 5 si era ormai abituato all'appuntamento del giovedì sera con La notte nel cuore, ma il ritorno di This Is Me (domani) e la partita della Nazionale di calcio su Rai 1 (stasera) hanno costretto Mediaset a cambiare un po' di cose in palinsesto.

Così la serie turca ha dovuto traslocare nella prima serata di martedì 14 ottobre, alla stessa ora di sempre (tra le 21:30 e le 21:50, dipende dall'orario di chiusura de La ruota della fortuna), con tre nuovi episodi, che porteranno il pubblico al centro di un altro mistero: chi sta cercando di uccidere Tahsin? La lista, a dirla tutta, sarebbe lunga.

La notte nel cuore: il riassunto della puntata precedente

Domenica 12 ottobre la soap ci ha accolti con una rivelazione: Esma è incinta, ed Esat è il padre del bambino.La giovane cameriera, comprese le reali intenzioni del Sansalan nei suoi riguardi, ha però tentato il suicidio. Cihan è riuscito a impedire il peggio, a vendicarla ci ha pensato invece il piccolo Mesut, che ha spinto Esat giù dalle scale, procurandogli una commozione cerebrale.

Sevilay e Nuh hanno fatto pace, dopo la lite avuta per la gelosia di lui, mentre Tahsin ha cambiato il nome dell'albergo e ha sfrattato Samet e Hikmet. Cihan si è trovato a questo punto preso tra due fuochi: non vuole che la sua famiglia sia trattata a quel modo, ma vuole evitare un nuovo litigio con Nuh ora che Melek si è aperta a un riavvicinamento.

A proposito di Melek: l'ultimo litigio avuto con Hikmet ha lasciato dei segni, nonostante l'intervento di Cihan.

Le anticipazioni del 14 ottobre: Tahsin in pericolo!

Harika aggredisce verbalmente Esma quando la incontra in ospedale, ma sopraggiunge Cihan e prende le difese della domestica.

Melek e Cihan, nel frattempo, decidono di parlare con le rispettive famiglie per proporre loro una tregua: Tahsin accoglie con favore la novità, dicendosi disposto a tendere la mano ai Sansalan. Quindi riunisce Nuh, Melek, Sevilay e Sumru per discutere della pace proposta da Cihan. Tutti acconsentono per fare un accordo.

Tahsin però ha una richiesta ben precisa per Samet: l'immediato divorzio tra lui e Sumru. Il Sansalan firma senza fare obiezioni. In cambio, la sua famiglia non verrà sfrattata dalla villa e l'albergo sarà di proprietà di entrambi, cambiando nome in Yenisans Hotel. Le parti in causa, raggiunto l'accordo, decidono di celebrare l'avvenimento con una grande cena. Purtroppo non c'è traccia di Tahsin: che ci abbia ripensato?

Durante la serata, Nuh riceve una telefonata da Serhan che lo mette in guardia riguardo al pericolo che corre Tahsin: la sua automobile è stata trovata con tre fori di proiettile e tracce di sangue, ma lui è scomparso. Nuh accusa impulsivamente i Sansalan, mentre Sumru, sconvolta, incolpa Samet, pentendosi degli anni trascorsi con lui. Melek viene rassicurata da Cihan, che promette di risolvere le divergenze e collabora con la polizia.

Tahsin viene ritrovato nel bosco, ferito ma vivo, e portato in ospedale per un'operazione d'urgenza. I medici rimuovono il proiettile, ma la sua vita è ancora in pericolo. Intanto Nihayet indaga su Samet, ma lui nega; inizia quindi a sospettare di Hikmet, e Cihan la segue di notte.