La notte nel cuore, la soap turca in onda stasera su Canale 5: cosa succederà nella terza puntata

Torna stasera su Canale 5, in prima serata, la serie turca La notte nel cuore, che campeggia ormai da tre settimane saldamente nel palinsesto domenicale dell'ammiraglia Mediaset. Una terza puntata sul filo del rasoio è quella che attende il pubblico, che si apre con un incendio e con uno spettacolare salvataggio, che rischia di mettere in pericolo i segreti di famiglia.

La notte nel cuore: Cihan è a un bivio nella puntata dell'8 giugno

Sumru, intrappolata nella casa di campagna avvolta dalle fiamme, rimane gravemente intossicata dal fumo. Nonostante il pericolo, Nuh riesce a trarla in salvo, portandola fuori dall'edificio. Ma nel farlo, lui stesso rimane intossicato e lotta per la vita.

Passata la paura, l'attenzione di tutti si concentra sul coraggio e la prontezza dimostrati da Nuh e Melek, che sono riusciti a portare in salvo Sumru e Nihayet.

Ormai nella famiglia Sansalan c'è addirittura qualcuno che vede nei due nuovi arrivati un segno benevolo del destino.

Nel frattempo, Tahsin, che oggi è un uomo realizzato, torna per affrontare i fantasmi del passato e regolare i conti con la potente famiglia. La sua attenzione viene subito catturata da un gesto di Samet Sansalan nei riguardi di Nuh: l'uomo infatti, inconsapevole del segreto che lega il ragazzo a sua moglie, gli offre un lavoro.

Cihan, invece, cerca di avvicinarsi sempre più a Melek, questa volta offrendole un passaggio in macchina, ma la ragazza lo mette in guardia, ricordandogli il suo fidanzamento con Sevilay. Cihan è scosso, ma dalla sua ha il supporto di Naime, che lo incoraggia a seguire il suo cuore.

Mentre Canan ed Esma si immergono nei preparativi per le nozze di Sevilay, scambiandosi opinioni sugli abiti da sposa, Sumru, provata dall'incendio e da quanto accaduto in seguito, cade nello sconforto. Melek le offre un massaggio per alleviare lo stress, ma lei rifiuta con sdegno.

A villa Sansalan intanto esplode il caos: un malinteso con alcuni ospiti americani rischia di compromettere un importante accordo milionario, gettando la famiglia in una crisi finanziaria senza precedenti. In preda al panico, Samet spinge Cihan a sposare Sevilay per salvare le sorti economiche della famiglia, ma tra i due non c'è alcun sentimento: a crescere con il passare delle ore è solo la tensione.

Hikmet comincia a frequentare il misterioso Tahsin, ignara del rancore che lui nutre in segreto. Nuh invece accetta l'offerta di Samet ed entra ufficialmente a far parte della famiglia come autista personale di Sumru, alimentando sospetti e malumori.