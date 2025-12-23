La notte nel cuore: come finisce la serie turca? L'ultima puntata in onda stasera su Canale 5

Le sorprese in casa Mediaset non finiscono mai: il gran finale de La notte nel cuore sarebbe dovuto andare in onda il 30 dicembre, in prima serata. Non sarà così. Vista la puntata inattesa di ieri sera, l'ultimo appuntamento con la serie turca ambientata in Cappadocia sarà trasmesso stasera, martedì 23 dicembre, su Canale 5 in seconda serata.

La puntata conclusiva de La notte nel cuore infatti comincerà alle 23:00, subito dopo Io sono Farah, e terminerà circa un'ora dopo. Ricordiamo però che è possibile recuperare ogni episodio, dal primo all'ultimo, in streaming su Mediaset Infinity, nella pagina dedicata alla serie.

Cosa è successo nella puntata precedente de La notte nel cuore

L'episodio 122, il penultimo, ha sorpreso tutto il fedele pubblico della serie turca per via della confessione inattesa di Esat: il ragazzo ha svelato a Cihan di essere stato coinvolto nell'incidente di Sevilay e Melek e di essere stato in seguito ricattato dalla zia. Rivelando tutto ciò, Esat è cosciente di aprirsi da solo le porte del carcere, ma questo non lo spaventa, anche perchè significa riconquistare la fiducia dell'amata Esma. Lei infatti promette di rimanere ad aspettarlo insieme al loro bambino, una volta uscito di prigione potranno finalmente vivere quella vita felice che hanno sempre sognato.

Messi alle strette dalla confessione, Halil e Hikmet tentano la fuga, ma vengono arrestati. Esat, Hikmet e Halil si presentano così davanti al giudice.

Le anticipazioni del gran finale della serie turca

Bunyamin e Canan sembrano finalmente riconciliati: disperato per la perdita dell'eredità, infatti, l'uomo accetta la proposta di Sumru di gestire l'agenzia di Perihan, ma solo insieme a Canan.

E Turkan? Licenziata per aver intrattenuto una relazione con Bunyamin, riesce tuttavia a trovare un nuovo lavoro con l'aiuto di Sumru.

Anche per Nazim e Harika è il momento della riconciliazione e, soprattutto, di un nuovo inizio.

Nella puntata precedente abbiamo assistito al sacrificio di Cihan, che non ha esitato a proteggere Melek, pur venendo colpito dalla pallottola indirizzata a lei. Un simile gesto non lascia di certo indifferente la giovane, che è ora disposta a perdonare tutte le bugie precedenti.

Un momento molto toccante, accompagnato da una proposta romantica: Tahsin e Sumru possono cominciare a scegliere una data perchè lei ha accettato di sposarlo.

A rendere ancora più speciale il momento c'è la condanna in via definitiva di Halil e Hikmet.

Nel frattempo si svolge la cerimonia di nozze di Tahsin e Sumru, ma Melek è costretta a rubare la scena alla madre: la bambina che aspetta, infatti, ha deciso di venire alla luce proprio durante il matrimonio di sua nonna!

Trasportata in fretta e furia in ospedale, Melek diventa così mamma di Zuhal: la piccola, infatti, porta il nome della mamma di Cihan.

Tornato da poco dal viaggio di nozze con Sevilay, anche suo zio Nuh potrà assistere alla nascita che significa futuro e speranza per la grande famiglia Sansalan.